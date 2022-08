Regina Elisabetta, il tragico lutto: perdita dolorosissima per lei

Altro tragico lutto per la regina Elisabetta: dopo il suo amato Filippo, la sovrana deve dire addio ad un’altra persona a lei molto cara.

La sua vita è stata e continua ad essere sicuramente intensa come poche e, giunta alla veneranda età di 96 anni, la regina Elisabetta resta una donna dal carattere forte e dai valori ben saldi. Gli stessi che le hanno permesso di lottare contro le tante avversità che in 70 anni di Regno non le sono state certo risparmiate.

Grandi gioie e grandi dolori hanno attraversato la sua lunga esistenza e tra questi ultimi il più doloroso deve essere stata sicuramente la perdita dell’amato marito Filippo, duca di Edimburgo. Un colpo davvero difficile da sopportare per lei, dopo aver trascorso insieme più di sette decenni.

Non solo: negli ultimi mesi, la sovrana del Regno Unito ha dovuto affrontare anche il dolore per la dipartita della sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, e quella di Lady Farham, altra figura per lei fondamentale che l’aveva sempre supportata in ogni momento. Qualche giorno fa, purtroppo, un’altra triste notizia ha colpito Elisabeth II: si tratta di una sua carissima amica, venuta a mancare a 97 anni.

Regina Elisabetta, la notizia che non avrebbe mai voluto ricevere: un lutto davvero tragico

Stando a quanto racconta la stampa inglese, Lady Myra Butter era una delle persone più vicine alla monarca britannica, sin da quando entrambe erano delle bambine. Era anche molto amica del principe Filippo e, secondo il Daily Telegraph, proprio sulla storia d’amore tra i due avrebbe avuto inizialmente delle perplessità.

I suoi dubbi erano dovuti al fatto che il duca di Edimburgo provenisse dall’ambiente militare e che difficilmente avrebbe potuto affiancare una figura così importante come quella di Elisabetta: “Lo riterranno troppo sfacciato”, disse in un primo momento. L’amore tra lui e la sovrana però fu presto così evidente da farla ricredere: “Fortunata lei e tutti noi. Perché è stata una bella favola e rimane tale nel tempo”, aveva poi ammesso.

Lady Myra Butter era conosciuta dal pubblico televisivo perché era apparsa spesso in vari documentari che raccontavano particolari sulla vita della regina e sulle vicende della Famiglia Reale in generale. Accomunate dalla passione per i cavalli e per il nuoto, Lady Butter apprezzava soprattutto lo humor di Elisabetta. Quest’ultima dovrà fare i conti con l’ennesimo brutto colpo nel giro di pochi mesi e proprio per questo, i giornali inglesi non nascondono una certa apprensione per le eventuali ripercussioni che una tragico lutto come questo possa avere sulle sue condizioni di salute.

Di certo, anche stavolta la granitica sovrana saprà reagire con carattere come ha sempre fatto dimostrando di essere una donna forte e coraggiosa.