Regina Elisabetta, abito verde e spilla a fiocco al Giubileo: ecco cosa significano

Per i saluti finali al Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta ha indossato un abito verde ed una spilla a fiocco: ecco il loro significato.

Si è concluso lo scorso weekend il Giubileo per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta II: sono stati giorni intensi ed attesissimi, organizzati nei minimi dettagli, per i quali anche la sovrana ha dovuto prepararsi al meglio. Per garantire la sua partecipazione almeno nei momenti salienti dell’evento, ha limitato i suoi impegni nei mesi precedenti in modo da preservare le sue condizioni di salute.

Concerti, parate e sfilate per festeggiare la sovrana più longeva della storia, che pochi mesi fa ha compiuto ben 96 anni. Pur non avendo partecipato a tutti gli appuntamenti dei quattro giorni in suo onore per via dei suoi acciacchi, si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace sia il 2 giugno, giorno di apertura del Giubileo, sia domenica 5 per i saluti conclusivi.

In entrambe le occasioni, i suoi look avevano un significato preciso. L’abito celeste del primo giorno aveva infatti la famosa spilla di diamanti Brigade of Guards, immancabile ogni anno nei suoi outfit per Trooping the Colour. Per l’apparizione del quarto ed ultimo giorno invece ha scelto un abito verde con una spilla nera e sul vestito un’altra spilla a forma di fiocco. Neanche questi, ovviamente, sono stati casuali. Vediamo perché!

Regina Elisabetta, il significato dell’abito verde e la spilla a fiocco: ecco perché li ha indossati

Per concludere i festeggiamenti in suo onore, Elisabetta si è affacciata col resto della Famiglia Reale dal balcone di Buckigham Palace: in quel frangente indossava un abito color verde e un cappotto di Stewart Parvin. Ebbene, quella tinta voleva essere un omaggio al marito, il Principe Filippo duca di Edimburgo il cui colore preferito era proprio il verde.

Il cosiddetto “Edinburgh Green” era anche il colore dei suoi abiti, delle sue auto e delle uniformi del suo staff. Non a caso, ai suoi funerali, inoltre, fu utilizzata come carro funebre una Land Rover di quella tinta. Sul cappello della Regina c’era poi una spilla nera come simbolo di lutto.

Oltre all’immancabile collana di perle, avrete certamente notato la spilla a fiocco: si tratta di una delle tre spille della stessa forma ma di diverse dimensioni, completamente tempestate di diamanti, che Elisabetta II ha sfoggiato solo nelle grandi occasioni. Ad esempio, nel 1997 ai funerali di Lady Diana. O nel 2015, quando è diventata al sovrana più longeva della storia britannica. Furono realizzate da Garrand per la regina Vittoria nel 1858.

Avreste mai pensato a tutti questi retroscena dietro l’outfit della Queen?