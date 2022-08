Splendida notizia che riguarda il figlio di Biagio Antonacci: un vero e proprio sogno

Biagio Antonacci, splendida notizia per suo figlio Giovanni: si tratterebbe di un vero e proprio sogno per il giovane ragazzo.

Grande gioia per Biagio Antonacci: suo figlio Giovanni potrebbe coronare uno dei suoi più grandi sogni! Al momento, non c’è stato ancora nulla di confermato o smentito da parte dei diretti interessati, ma – stando a quanto si apprende – sembrerebbe che molto presto il figlio del famoso Antonacci potrebbe approdare sul piccolo schermo. E non immaginereste mai dove.

Tra le più grandi voci della musica italiana, non si può fare a meno di citare lui: Biagio Antonacci! Cantante famosissimo e di tanti singoli di successo, vanta di una carriera davvero incredibile. Fate molta attenzione, però: sembrerebbe che non sia l’unico della sua famiglia ad avere questa passione smisurata per la musica. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che anche suo figlio Giovanni provi un amore folle per questa disciplina tanto da debuttare da giovanissimo con ben due singoli. Davvero pazzesco, non trovate?

Felicemente fidanzato e divenuto padre per la terza volta da qualche mese, nel suo passato Biagio Antonacci ha avuto una relazione con la figlia di un famoso cantante, da cui sono nati due figli: Paolo e Giovanni. È proprio su quest’ultimo, come dicevamo poco fa, che si è diffusa un’indiscrezione davvero pazzesca!

Biagio Antonacci, indiscrezione clamorosa su suo figlio Giovanni: chi l’avrebbe mai detto!

Grande soddisfazione per Biagio Antonacci: stando a quanto si apprende da una vecchia Instagram Story di Amedeo Venza, sembrerebbe che suo figlio Giovanni sia pronto a prendere parte ad un famoso talent nostrano. Questa potrebbe essere la sua prima apparizione in tv, ma – qualora dovesse essere vera – si tratta di una ‘prima volta’ che gli cambierà per sempre la sua via. L’esperto di gossip, infatti, ha informato i suoi sostenitori che molto probabilmente il nipote di Gianni Morandi può entrare a far parte della scuola di Amici nel corso della prossima edizione.

Qualora non si trattasse più di una semplice indiscrezione ma di un dato di fatto, si capisce chiaramente che un ‘figlio d’arte’ nel cast di Amici non è affatto una novità. Ce ne saranno tantissime quest’anno come ci saranno tanti ‘addii’, ma avere tra i banchi il figlio di un cantante famoso non è affatto cosa nuova. Già l’anno scorso, infatti, tra i cantanti della scuola di Amici c’è stato LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e si è visto chiaramente come il giovane napoletano ha voluto a tutti i costi togliersi da dosso l’etichetta di ‘figlio di..’. Che dite, se dovesse entrare anche Giovanni Antonacci nella scuola, anche lui ci riuscirà? Noi ne siamo certi: assolutamente si!

Vi piacerebbe vederlo sul piccolo schermo? Noi assolutamente si! D’altra parte, da un nonno come Gianni Morandi ed un padre come Biagio Antonacci non possiamo aspettarci che un talento puro!