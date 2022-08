“Abbiamo perso la luce”: triste messaggio dei figli per la morte dell’attrice

Per la tragica morte della famosa attrice, i suoi figli si sono lasciati andare ad un triste messaggio: “Abbiamo perso la luce”.

Affrontare un lutto non è affatto qualcosa da niente. Se a morire, poi, è uno dei nostri genitori, si capisce chiaramente che la situazione si fa davvero complicata. Ce ne da l’esempio il figlio di una famosa cantante, che ha ritrovato il corpo di sua madre senza vita nella sua stanza da letto, ma ce ne danno conferma i figli dell’amata attrice.

La notizia della morte dell’amata attrice ha letteralmente sconvolto tutti. Nonostante qualche ora prima si era già detto che le sue condizioni di salute erano peggiorate e che, purtroppo, non c’era nulla da fare, l’annuncio del suo decesso ha spiazzato tutti. A rimanerne particolarmente colpiti, non solo sono stati tutte quelle persone che – in quella settimana di ospedale – non hanno mai perso occasione di poterle rivolgere un pensiero o una preghiera, ma anche – com’è giusto che sia – i suoi figli.

A distanza di qualche ora dalla sua scomparsa, i figli dell’amata attrice non hanno potuto fare a meno di rilasciare un comunicato in cui si capisce chiaramente il loro dolore. “Abbiamo perso la nostra luce”, recita la lettera. Delle parole, vi assicuriamo, davvero da brividi, che fanno intendere quanto il legame tra mamma e figlia fosse speciale.

Doloroso messaggio dei figli dell’amata attrice per la sua morte

Sono passati circa sei giorni dal drammatico incidente che ha visto coinvolto la famosa ed amata attrice, ma solo qualche ora fa è arrivata la notizia della sua morte. Inizialmente si era detto che le sue condizioni fossero stabili, ma col passare dei giorni la situazione non è affatto migliorata, bensì peggiorata. Si è detto, infatti, che l’attrice fosse cerebralmente morta e che, addirittura, la sua famiglia fosse pronta a staccare le macchine che la tenevano in vita. A distanza di qualche ora da questo drammatico aggiornamento, l’annuncio del suo decesso. Forse in molti avranno già inteso di chi stiamo parlando: Anne Heche è morta! Coinvolta in un drammatico incidente stradale, l’attrice ha lottato con tutte le sue forze per restare in vita, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia della sua morte, come dicevamo poco fa, ha sconvolto tutti. Lo si capisce chiaramente dal messaggio che i due suoi figli hanno voluto rilasciare qualche ora dopo la scomparsa della donna. “Dopo sei giorni di oscillazioni emotive quasi incredibili, rimango con una tristezza profonda e senza parole”, ha detto Homer – il figlio maggiore. “Io e mio fratello Atlas siamo consapevoli che ora ha smesso di soffrire”, ha detto ancora.

Anche noi, così come milioni di sostenitori ed ammiratori, ci stringiamo intorno la famiglia di Anne Heche!