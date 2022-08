È morta l’attrice delle amate soap opera: una notizia devastante per il pubblico

Tragica notizia per i fan di alcune storiche soap opera: l’attrice è morta a soli 49 anni a causa di una grave forma di cancro.

Incredulità e sgomento: sono queste le sensazioni che dallo scorso sabato 13 agosto attanagliano i telespettatori di due soap opera che hanno fatto la storia di questo genere televisivo. La precoce scomparsa dell’amatissima attrice ha sconvolto i tantissimi che la ricordano nei ruoli che l’hanno resa famosa.

Aveva solo 49 anni e la sua vita è stata spezzata da un male che l’aveva colpita due anni fa, in piena pandemia. Un cancro endocervicale all’adeno al quarto stadio contro cui ha combattuto con tutte le sue forze: pochi giorni prima che il suo corpo si arrendesse, aveva iniziato una terapia molto pesante che purtroppo non è servita a salvarla.

Dal 2003 recitava soprattutto in film horror, ma sono soprattutto i ruoli interpretati nelle soap opera dei primi anni Novanta che le hanno regalato il successo e l’hanno resa speciale nel cuore del pubblico. Prima di arrivare in tv col programma Rated K, aveva lavorato in spettacoli teatrali per bambini.

L’attrice volto di famose soap opera è morta: i fan non riescono a crederci

A spegnersi lasciando attoniti i fan è stata la bellissima Robyn Griggs. Nata il 30 aprile del 1973 a Tumkhannock, in Pennsylvania, aveva cominciato la sua carriera artistica da bambina, con il ruolo di Molly nel musical Annie.

Nel 1991 arrivò per lei la grande svolta: entrò infatti nel cast della soap Una vita da vivere dove per sei episodi vestì i panni di Stephanie Hobart. Per questo ruolo fu nominata come migliore giovane attrice in una serie diurna alla 14esima cerimonia di premiazione dei Youth in Film Awards, manifestazione dedicata agli artisti di età inferiore ai 21 anni.

Nel 1993 approdò invece alla soap Destini dove fu scelta per interpretare il personaggio di Maggie Cory. Due anni dopo decise di fermarsi perché stanca di dividersi tra tv e teatro. Come anticipato, riprese a recitare nel 2003, per lo più in pellicole horror.

Nei due anni passati a lottare contro il tumore Robyn Griggs aveva sempre cercato di affrontare tutto con ottimismo nonostante a peggiorare la situazione ci fosse anche la pandemia: “Amo ridere – raccontava in un’intervista – è il mio modo di affrontare la malattia, e quindi mi sono assicurata di trovare qualcosa di divertente a cui pensare”.

In questa immagine la vediamo sul set di Destini, Another World in lingua originale, andata in onda dal 4 maggio 1964 al 25 giugno del 1999. In Italia invece fu trasmessa per la prima volta a gennaio del 1989 da Rai Tre e nel 1990 fu spostata su Rai Due.

Bella come il sole fino alla fine, la Griggs lascia un vuoto davvero incolmabile nel cuore dei fan.