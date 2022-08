La strana decisione: la famosa coppia non lava i figli tutti i giorni ma solo quando si vede lo sporco

La celebre coppia ha parlato apertamente dell’igiene dei propri figli: ha ammesso che non li lava ogni giorno, ma solo quando è necessario.

Fin dalla nascita del cinema, le star hollywoodiane ci hanno abituato alle stranezze più incredibili. Ma, si sa, la realtà ha più fantasia di noi e perciò la dichiarazione fatta dai due divi di cui vi parliamo ha suscitato parecchio scalpore. Durante un’intervista in un famoso podcast, la coppia di giovani attori ha parlato delle abitudini igieniche dei loro bambini.

Insieme dal 2012, i due si sono innamorati dopo anni dal loro primo incontro avvenuto durante le riprese del film The ’70s Show. Nonostante fossero entrambi impegnati sentimentalmente (lui con Demi Moore e lei con Macaulay Culkin), l’attrazione è stata più forte di qualunque cosa e da allora non si sono più lasciati.

Il tempo, a quanto pare, ha dato loro ragione perché in questi anni hanno formato una bellissima famiglia: nel 2014 sono diventati genitori di Wyatt Isabelle e nel 2016 hanno dato alla luce il piccolo Dimitri. Proprio la routine quotidiana dei due bambini è stata oggetto di critiche da parte di molti dopo la confessione della mamma e del papà.

L’amatissima coppia fa discutere: ecco perché non lava i figli tutti i giorni

Belli, giovani e super innamorati, i due attori che hanno scatenato questa polemica sulla pulizia personale dei bambini sono Ashton Kutcher e Mila Kunis. Intervistati dai conduttori Dax Shepard e Monica Padman nel corso della puntata di Armchair Expert in cui si parlava degli effetti dannosi di docce troppo frequenti, Mila e suo marito hanno dichiarato di non lavare i loro figli tutti i giorni.

“Non avevo l’acqua calda da bambina, quindi non facevo molte docce. Ma anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”, ha detto l’attrice. Anche Kutcher si è detto d’accordo: “Se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili. Altrimenti, non ha senso”.

Una teoria che a molti potrebbe sembrare bislacca, ma che non è così astrusa come si potrebbe pensare. Come è stato detto nella puntata del podcast di cui erano ospiti Kutcher e la Kunis, troppo sapone sulla pelle può causare secchezza e, secondo gli esperti, ai bambini fino agli 11 anni non andrebbe fatto il bagno quotidianamente bensì una o al massimo due volte alla settimana per proteggere la salute del derma. I due attori hanno poi rivelato di seguire in prima persona questo accorgimento: ogni giorno lavano ascelle, viso e parti intime, ma non fanno la doccia spesso.

La coppia che tutti amiamo sembra quindi seguire alla lettera un certo modo di avere cura dell’igiene dei figli: l’avreste mai immaginato?