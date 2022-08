La dottoressa Pimple Popper, il dramma di Debra dura da quasi 30 anni: impossibile da credere!

La dottoressa Pimple Popper, il dramma di Debra dura da quasi 30 anni: situazione complicatissima, davvero difficile da credere.

Durante tutte le puntate de La dottoressa Pimple Popper, Sandra Lee ha avuto a che fare con tantissime problematiche legate alla pelle. A partire dagli steatocistimi di Tameru, che gli rendevano il lavoro di drag queen impossibile, fino ai numerosi bozzi di Mike, la dermatologa è riuscita a curare anche i casi più impossibile. Quello di Debra, la protagonista di questo nostro articolo, è totalmente diverso da tutti gli altri.

La cinquantottenne ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper per via del suo dramma che durava da quasi 30 anni. Molti – appena leggeranno il motivo che hanno spinto Debra a chiedere aiuto – penseranno che non si trattava di nulla di grave e che avrebbe potuto anche evitare. In realtà, non è affatto così. Alle telecamere del programma, la donna non ha mai perso occasione di ribadire quanto questa escrescenza presente sulla testa le condizionasse la vita e le giornate. Spuntata diverso tempo prima la richiesta d’aiuto a Sandra Lee, Debra ha raccontato come l’escrescenza sia cresciuta negli ultimi 25 anni, destando non poca preoccupazione. “E se crescesse ancora di più e invadendo la faccia?”, ha spiegato alle telecamere del programma. Scopriamo insieme, però, cos’è successo e cosa ha potuto fare per lei la famosa dottoressa.

La dottoressa Pimple Popper, il dramma di Debra: cos’è successo

Prima ancora di poter recarsi presso lo studio de La dottoressa Pimple Popper, Debra ha raccontato di aver chiesto aiuto a diversi altri medici, ma di non aver mai ricevuto un aiuto che potesse fare al caso suo. Addirittura, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che uno degli specialisti a cui si era rivolta, le aveva fatto chiaramente intendere che l’escrescenza poteva essere rimossa, ma che l’operazione avrebbe comportato dei rischi. Insomma, della parole che non sono assolutamente passate inosservate a Debra tanto da farle desistere di farsi operare.

Avete mai visto un’escrescenza del genere? Si tratta di cheratosi seborroica, una condizione patologica per nulla maligna facile da rimuovere. In realtà, con Debra non è stato affatto così. La verruca, infatti, era talmente grande che la dottoressa ha trovato non poca difficoltà a rimuovere completamente. Dapprima con l’elettrocautiero ed, in seguito, con un altro ‘attrezzo’ a forma di cucchiaio, Sandra Lee ha completamente eliminato la cheratosi seborroica dalla testa della sua paziente. Fate molta attenzione, però: nonostante l’escrescenza fosse stata rimossa con grande successo, la dermatologa ha avvertito la sua paziente che c’era il rischio che potesse riformarsi.

Appena terminata l’operazione e saputo il ‘rischio’, Debra non ha potuto fare a meno di esprimere la sua gioia. D’altra parte, ha dovuto fare i conti con l’escrescenza per ben 30 anni. Ed ora che non c’era più, non poteva non essere felice.