“Vedo tanta ansia e sofferenza intorno a me”: l’attrice spiazza tutti

“Vedo ansia e sofferenza intorno a me”: l’attrice si è raccontata in un’intervista svelando anche se adesso è felice.

L’attrice si è raccontata in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni e ha parlato del personaggio che presto vedremo in onda su canale 5. Con la stagione autunnale avremo modo di seguire le nuove stagioni dei programmi e ci sarà anche l’arrivo di nuovi format. La serie in cui è protagonista doveva essere trasmessa diversi mesi fa ma la messa in onda è slittata.

Adesso tutto è pronto, Mediaset ha già fatto sapere che dopo la pausa estiva avremo il piacere di seguire una nuova ‘avventura’. L’attrice in questa intervista ha parlato del personaggio che interpreta e ha svelato, riferendosi a se stessa, che adesso sta bene ma in quanto alla felicità è molto difficile viverla in un momento storico come questo.

Intorno a lei spiega che vede tanta ansia e tanta sofferenza e tutto ciò la tocca profondamente: “Vedo tanta ansia generale, tanta sofferenza intorno a me e questo mi tocca profondamente”, ha raccontato.

L’attrice si racconta senza timore: “Vedo ansia e sofferenza intorno a me”

A breve vedremo l’attrice nei panni di un nuovo personaggio, è pronta infatti a tornare in scena con la stagione autunnale. Nell’ultimo anno sono andate avanti le riprese di una nuova serie televisiva e lei è nel cast vestendo il ruolo da protagonista.

In una recente intervista a TV, Sorrisi e canzoni, ha raccontato un po’ del personaggio che vedremo in onda e che ormai conosce bene dato che le riprese sono terminate e ha vissuto a pieno le emozioni e le sensazioni del ruolo che interpretava. Francesca Chillemi sarà Viola nella fiction Viola come il mare. Insieme a lei c’è anche l’attore turco Can Yaman. L’attrice veste i panni di una giornalista che ritorna in Sicilia e grazie al dono della ‘sinestesia’ riesce ad aiutare l’ispettore Demir, interpretato, appunto, da Yaman. Francesca nel corso dell’intervista ha spiegato che Viola è una donna molto sensibile e a volte fragile, ingenua ma di grande apertura emotiva: “Le interessa davvero capire cosa provano gli altri. Quindi la prima domanda che mi farebbe è: “Francesca come stai? Stai bene? Sei felice?”.

L’attrice a queste domande ha dato una risposta, ha confessato che adesso sta bene ma in quanto alla felicità è difficile viverla in questo momento storico di caos, con tutto quello che succede: “Vedo tanta ansia generale, tanta sofferenza intorno a me e questo mi tocca profondamente”, ha raccontato. Questo è un momento storico che tocca tutti e anche l’attrice non riesce a sentirsi pienamente felice adesso.

La sua carriera però sembra che stia sempre più spiccando il volo e a breve la vedremo in Viola con il mare ma tornerà anche nei panni di Azzurra in Che Dio ci aiuti 7, dove il suo personaggio diventerà sempre più centrale.