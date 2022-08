Un regalo da 100 mila euro per i suoi 25 anni: non lo dimenticherà facilmente

Per i suoi 25 anni ha ricevuto un regalo che vale ben 100 mila euro: siamo certi che non lo dimenticherà facilmente, di che cosa si tratta.

Ci sono eventi che non possono assolutamente non essere festeggiati! Lo sanno bene Damiano Carrara e sua moglie Chiara, che hanno scelto di godersi un viaggio di nozze all’insegna dell’avventura e delle emozioni, ma anche l’ex tronista di Uomini e donne che ha regalato alla sua compagno un oggetto dal valore inestimabile.

Sembrerebbe che non sia affatto la prima volta che la giovanissima modella – in occasione dei suoi compleanni – festeggi in grande stile. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, però, abbiamo appreso che per i suoi 25 anni ha scelto di far parlare tutti di sé. Splendida come non mai, l’imprenditrice ha scelto di invitare i suoi amici e i suoi parenti ad un party in barca. D’altra parte, siamo in pieno Agosto, una festa del genere era proprio quello che ci voleva!

Coi suoi sostenitori Instagram – e vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi – la giovane modella non ha perso occasione di condividere ogni cosa. A partire da alcuni momenti più belli della festa fino allo scarto dei regalo, l’imprenditrice ha fatto in modo che anche il suo pubblico fosse partecipe del party. Scorrendo tra le diverse foto condivise, però, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di posarsi su un regalo ricevuto dal valore di 100 mila euro. Una cifra davvero pazzesca, non credete? Scopriamo qualche cosa in più.

Riceve un regalo da 100 mila euro per i suoi 25 anni: clamoroso!

Festeggiare i 25 anni è qualcosa davvero di grandioso, non c’è proprio che dire! Ed è questo, infatti, che ha spinto la giovanissima modella a trascorrere il giorno del suo compleanno con le sue sorelle, i parenti e i suoi amici in barca con una festa indimenticabile. È stato un party da sogno, da come si può chiaramente comprendere dalle foto riproposte sul suo canale Instagra, durante il quale non è mancato assolutamente nulla. A fare da padrone, sicuramente, è stato tanto divertimento, ma non sono mancate tante sorprese e preziosi regali. A proposito, avete visto anche voi il presente ricevuto che ha un valore di circa 100 mila euro? Stiamo parlando proprio di lei: Kylie Jenner, sorella minore della famosa Kim Kardashian.

Se anche voi siete curiosi di sapere qual è il regalo ricevuto dal valore di circa 100 mila euro, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Si tratta, infatti, di una borsa preziosa che, ovviamente, varia di prezzo. Quella scelta per il compleanno della bella Kylie, a quanto pare, sarebbe quella più costosa ed avrebbe un valore di ben 158 mila euro! Insomma, un costo decisamente esorbitante, ma vi assicuriamo che è davvero bellissima!

Cosa ne pensate di questo prezioso regalo?