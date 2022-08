Spiacevole episodio per Rocco Hunt, cos’è stato costretto a fare il cantante.

Rocco Hunt da quando ha cominciato a muovere i primi passi nella musica ha scalato una strada sempre più in salita. Oggi è uno dei rapper più amati e ascoltati. Molto spesso le sue canzoni diventano dei tormentoni. In questi anni ha collaborato con diversi artisti ed ogni volta è stato così.

Per esempio il brano Stella cadente, del 2016 e ancora oggi ascoltatissimo, è uscito in collaborazione con Annalisa, ma anche con Ana Mena ha collaborato con successo diverse volte. Con l’artista spagnola ha collaborato al brano Ad un passo dalla luna e nel 2021 è uscito Un bacio all’improvviso, realizzato nuovamente con lei. Lo stesso anno ha visto l’uscita anche di Fantastica insieme con i Boomdabash. In questi mesi Hunt è impegnatissimo con il suo tour.

Qualche giorno fa ha fatto sapere tramite il suo canale instagram che il suo ultimo album Rivoluzione è stato certificato disco di platino. L’artista lo ha riportato in basso ad un post in cui ha condiviso un video del concerto tenutosi nello stesso club, come lui scrive, dove cantava e ballava anni fa le sue canzoni: “RIVOLUZIONE E’ STATO CERTIFICATO DISCO DI PLATINO. Ieri sera è stato Fantastico festeggiarlo a casa mia nello stesso club dove anni fa andavo a ballare e cantare le mie canzoni davanti a così tante persone…Grazie Salerno“. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di imprevisto, il rapper lo ha fatto sapere sui social.

Rocco Hunt, spiacevole episodio: cos’è successo nelle ultime ore

E’ impegnatissimo con il suo tour che si è svolto fin ad oggi in numerose città italiane. Rocco Hunt è accolto ai suoi concerti da migliaia di persone, cantano a squarciagola e ballano con lui. Pochi giorni fa ha festeggiato il disco di platino dell’ultimo album pubblicato, Rivoluzione, proprio nel club dove anni fa andava a ballare e cantare le sue canzoni.

Nelle ultime ore però l’artista si è trovato ad affrontare un episodio del tutto imprevisto. A quanto pare, lunedì 14 agosto è stato costretto a cancellare il concerto che doveva tenersi a Crotone, precisamente a Savelli. Lo show è saltato a causa di grossi problemi tecnici. Nonostante i numerosi tentativi non c’è stato nulla da fare. Lo stesso rapper salito sul palco ha cercato di spiegare quanto stava succedendo, confermando al pubblico che l’impianto elettrico non riusciva a supportare il concerto.

Più volte Rocco ha fatto dei tentativi ma il risultato è stato sempre lo stesso, ad un certo punto sono persino rimasti al buio. Ha anche spiegato di aver fatto il concerto in 35 città e di non aver mai vissuto niente del genere. Sul suo canale instagram ha lasciato un messaggio nelle storie in cui spiega quanto accaduto: “Questo problema ovviamente non dipende da me o dal mio team. Ci dispiace tantissimo, non mi era mai successo prima in 10 anni di concerto”.