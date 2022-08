Molto elegante in Bitter Sweet, avete visto com’è adesso l’attrice interprete di Leman? Eccola

Ha interpretato Leman in Bitter Sweet, ecco l’attrice a distanza di alcuni anni: fuori dal set l’avreste mai riconosciuta?

Tra le soap opere turche che hanno avuto un successo impressionante dobbiamo citare Bitter Sweet. Al centro della trama la storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan. La giovane è una studentessa universitaria che per pagare gli studi e la casa dove vive insieme a sua sorella Asuman e alla sua amica Fatos, cerca lavoro.

Lo trova come chef personale nella casa del ricco uomo d’affari. Se all’inizio sembrano essere entrambi molto restii anche solo nel parlare, con il tempo si innamoreranno anche se, per esempio Ferit, farà fatica ad ammetterlo a se stesso fino a quando non riescirà più a nascondere i suoi sentimenti. Purtroppo Nazli si allontana dopo aver scoperto che sua sorella si era intrufolata in casa sua per prendere dei documenti riguardanti l’affidamento di Bulut, nipote dell’uomo, per darli ai coniugi Hakan e Demet.

Questa storia d’amore è stata ostacolata non solo da questa bugia che si è intrecciata a tutte le vicende ma anche da un altro personaggio importante, Leman, la mamma di Aslan. Infatti la donna non vuole che suo figlio stia con Nazli. Dall’ultima volta che abbiamo visto l’attrice è passato qualche anno, avete visto com’è oggi?

Ricordate il personaggio di Leman in Bitter Sweet? Ecco com’è oggi l’attrice

Nazli e Ferit sono i protagonisti della serie turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. La loro storia d’amore ha appassionato i telespettatori. Si è conclusa con il lieto fine, ovvero con l’annuncio della gravidanza della donna al suo amato.

Questo amore però è stato ostacolato fin dall’inizio, principalmente tutto è partito da quanto la sorella della cuoca, Asuman, ha fatto. Infatti aveva preso dei documenti in casa dell’uomo per darli a Demet e Hakan. Questi documenti trattavano dell’affidamento di Bulut. Ma non solo questa vicenda ha ostacolato la storia, anche per esempio la mamma di Ferit, Leman, ha tentato di allontanarlo da Nazli. Infatti non voleva che suo figlio iniziasse una relazione con lei vedendola come una semplice cuoca. Ma a quanto pare l’amore ha trionfato e nessun ostacolo o difficoltà è servito a separarli. Il personaggio di Leman è stato presente nella serie ma non con costanza, l’abbiamo vista in più episodi ma senza continuità. Donna bella ed elegante, avete visto com’è l’attrice che l’ha interpretata?

Ecco uno scatto social di Yesim Gul Aksar, l’interprete in Bitter Sweet della mamma di Ferit Aslan. In questa immagine, pubblicata di recente, l’attrice appare diversa dalla signora Leman, è molto più giovane nella realtà. Ha un’acconciatura diversa, è meno formale e più casual ma ciò che notiamo al primo sguardo è la bellezza. A voi è piaciuto il suo personaggio?