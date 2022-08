Federica Nargi si mostra insieme al suo papà: notate la somiglianza?

Avete mai visto il papà di Federica Nargi? La showgirl ha pubblicato uno scatto con lui molto bello.

Federica Nargi è una modella, una showgirl e una conduttrice televisiva. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è da collegare a molti anni fa, quando era giovanissima. Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia classificandosi all’undicesimo posto. Nel 2008 partecipa al programma Veline. Infatti prima veniva realizzato il format in cui con una serie di prove alla fine veniva scelta la coppia di Veline.

Da alcuni anni non è più così dato che il programma non c’è più. Tornando a Federica, la conduttrice partecipò alla trasmissione vincendo la fascia di Velina mora e al suo fianco, in quanto bionda, fu scelta Costanza Caracciolo. Per ben 4 edizioni consecutive le abbiamo viste sul bancone di Striscia la notizia e sempre insieme hanno anche partecipato a Pechino Express.

La showgirl, dopo queste prime esperienze, è diventata molto popolare, lo stesso possiamo dire di Costanza. Nell’ultimo anno Federica ha partecipato a Tale e quale show sorprendendo il pubblico che ha seguito il suo percorso. In questi anni l’abbiamo vista in diversi programma e si è data anche alla recitazione. Nel 2011 arriva il debutto al cinema nel film Capitan Basilico 2- i fantastici 4+4 e nel 2017 ha recitato sul piccolo schermo nella serie Il bello delle donne…alcuni anni dopo. Tutte queste esperienze l’hanno resa sempre più nota e oggi è molto amata dal pubblico che la segue anche sui social. Sul suo canale instagram pubblica molto scatti, tante sono le foto di famiglia. Per esempio di recente si è mostrata insieme al suo papà: l’avete mai visto?

Federica Nargi in uno scatto insieme al suo papà: notate qualche somiglianza?

Federica Nargi ha un profilo instagram molto seguito. Qui pubblica foto da sola o in compagnia. Spesso condivide scatti insieme alla sua famiglia. L’abbiamo vista in un post social con sua sorella Claudia. La showgirl ha pubblicato una serie di scatti per farle gli auguri nel giorno del suo compleanno.

Federica e Claudia si somigliano moltissimo, hanno la stessa carnagione, altrettanto è il sorriso e lo sguardo, sono belle da togliere il fiato! Non mancano le foto insieme al compagno Alessandro Matri, con il quale ha avuto due figlie, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nel 2019. La conduttrice nelle ultime ore, nelle sue storie instagram, ha mostrato alcuni dei preparativi per la casa, sembrerebbe. Anche suo padre la sta aiutando. Ha condiviso prima un video dell’uomo e in seguito una foto insieme a lui.

Ecco padre e figlia insieme! Il papà di Federica si chiama Claudio ed è molto giovane. In questo scatto qualche somiglianza la notiamo, come lo sguardo e anche il sorriso in primo piano. La showgirl è molto legata alla sua famiglia e con loro ha un rapporto speciale.