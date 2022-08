Nuovo flirt per Massimiliano Allegri dopo Ambra Angiolini: con chi è stato ‘pizzicato’

Dopo Fanpage, anche il settimanale Chi ha ‘beccato’ Massimiliano Allegri in compagnia della sua presunta nuova fiamma: ecco di chi si tratta.

Un nuovo amore per l’allenatore della Juventus? Sembrerebbe proprio di sì, visti gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che mostrano Massimiliano Allegri mentre passeggia per le vie di Lugano mano nella mano con una donna. Si tratta della stessa con cui, lo scorso giugno, era stato avvistato da Fanpage sulla spiaggia di un lussuoso resort in Sardegna.

Più volte al centro del gossip per le sue chiacchierate vicende sentimentali floride di colpi di scena (iniziati nel lontano 1992 con la decisione di lasciare la fidanzata di allora ad un passo dalle nozze), il celebre sportivo livornese aveva intrapreso nel 2017 una storia con Ambra Angiolini. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, tanto da spingere i due a programmare di sposarsi nel 2019.

Pare però che il fatidico giorno non sia mai arrivato. Di sicuro, l’ormai ex coppia aveva iniziato una convivenza, ma dopo poco tempo, esattamente ad ottobre del 2021, Allegri e l’ex stellina di Non è la Rai si sono lasciati dopo la notizia di un presunto tradimento da parte di lui. Ora, stando alle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, per l’allenatore questa estate 2022 starebbe trascorrendo sotto il segno di un nuovo flirt. Ma chi è la donna con cui è stato ‘beccato’ dai paparazzi?

Massimiliano Allegri ritrova l’amore: chi è la sua nuova fiamma

La fine della liaison con la Angiolini non passò affatto solo silenzio, soprattutto a seguito del Tapiro d’Oro che Striscia la Notizia consegnò prontamente all’attrice. Un episodio che scatenò moltissime polemiche essendo stata Ambra la ‘parte lesa’, in base alle voci che circolarono in quel periodo.

Purtroppo sulla bellissima donna che avrebbe conquistato il cuore del noto 55enne toscano non si sa molto: non ha profili social ed è piuttosto riservata. Al momento, si conoscono il suo nome, che risponde a Nina Lange Barresi, e le poche indiscrezioni fornite dal servizio su Chi.

Secondo il magazine, sembrerebbe che Nina viva in Svizzera (proprio dove è stata paparazzata insieme ad Allegri) e che la sua professione sia ben lontana dai campi di calcio e dalla tv. Lavorerebbe infatti come consulente finanziaria. Nessuna conferma ufficiale è giunta per ora da parte dei diretti interessati, ma chissà che non decidano di uscire allo scoperto quando meno ce lo aspettiamo. Quel che è certo ed evidente è l’avvenenza della presunta compagna di Allegri: alta, mora e con un fisico snello ed atletico, non passa affatto inosservata. Dalla foto, poi, sembra essere anche abbastanza giovane.

Che sia la volta buona per il noto allenatore della Juve? A voi piacciono insieme?