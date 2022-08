Vacanze in montagna per Francesca Ferragni: quanto costa il resort in cui sta soggiornando

Vacanze in montagna per Francesca Ferragni, sui social mostra dove si trova: quanto costa il resort in cui sta soggiornando.

Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta. Ha annunciato la nascita del piccolo Edoardo il 22 giugno con un bellissimo post sul suo canale social: “Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, ha riportato in basso alla foto in cui c’è lei, il compagno e il bambino appena nato.

Il compagno e futuro marito di Francesca si chiama Riccardo Nicoletti. L’uomo tempo fa le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha detto sì. Non sappiamo quando ma presto diventeranno marito e moglie. Per l’arrivo del primo figlio hanno cambiato casa scegliendo una dimora più confortevole. In alcune immagini instagram è possibile scorgere alcuni angoli della nuova abitazione.

Spazi ampi e luminosi, ampie finestre e si nota sul pavimento il parquet che sembrerebbe essere ovunque. I colori non sono molto forti, la tonalità scelta va dal bianco al beige. Per l’arrivo del piccolo Edoardo sono stati apportati i giusti cambiamenti. Francesca adesso è in vacanza. E’ lei stessa ad aver mostrato dove si trova sul suo canale instagram. A differenza di Chiara e di Valentina che hanno scelto per le vacanze estive il mare, lei ha optato per la montagna. Ma sapete quanto costa il resort dove sta soggiornando? Scopriamolo insieme!

A giugno 2022 Francesca Ferragni è diventata mamma del piccolo Edoardo. Con una meravigliosa foto su instagram in cui appare insieme al compagno e al bimbo appena nato lo ha fatto sapere ai suoi migliaia di follower. In questi giorni la coppia è in vacanza, precisamente in montagna.

A differenza di Chiara e Valentina che sono al mare, Francesca ha optato per il fresco delle Dolomiti: “Finalmente arrivati in montagna. Pronta per la nostra prima vacanza insieme”. Dopo aver trascorso i primi giorni in Trentino Alto Adige nel resort Sonnwies Dolomites si è spostata in Alta Badia, dove sta soggiornando nell’Hotel Cristallo 4 stelle S che sorge nel bellissimo e maestoso paesaggio dei Monti Pallidi. L’albergo scelto è molto moderno ed è circondato dal legno, presenta una piscina trasparente, il centro benessere e ampi spazi dove poter rilassarsi e godere dello spettacolare panorama che circonda la struttura.

Ci sono diverse tipologie di alloggi, dalle camere alle suite e c’è anche la possibilità di soggiornare in chalet privati. Ma sapete quanto costa questo meraviglioso albergo? Naturalmente il prezzo dipende anche dal tipo di camera scelta e dal tipo di richiesta fatta ma i prezzi oscillano dai 180 ai 350 euro a notte. La sorella di Chiara Ferragni ha scelto questo bellissimo posto per trascorrere la prima vacanza insieme ad Edoardo e al compagno.