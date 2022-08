Ermal Meta, avete mai visto suo fratello? Chi è e cosa fa nella vita

Avete mai visto il fratello di Ermal Meta? Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita.

Ermal Meta qualche settimana fa ha dovuto rinunciare a prendere parte a ben due eventi, precisamente a Peschici e al Giffoni Film Festival per problemi di salute. Il cantante si era mostrato con il viso e gli occhi gonfi spiegando di dover fare degli accertamenti per capire quale fosse la causa di questo problema.

L’artista quando lo ha fatto sapere, pubblicando un messaggio social con tanto di foto allegate, ha scritto precisamente cosa gli era accaduto: “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria ma così non è”, ha esordito. Ha raccontato che alcune parti del viso avevano cominciato a gonfiarsi e aveva pensato si trattasse di un colpo d’aria, poi smentito.

Per questo ha dovuto annullare i due appuntamenti sopra citati, per poter approfondire e risolvere la situazione. A quanto pare, adesso sta meglio, infatti è tornato ad esibirsi sul palco. Per esempio qualche giorno fa è stato a Serra San Bruno, come fa sapere, dove è stato accolto da un pubblico vastissimo. Oggi Ermal è un noto cantautore, della sua carriera, da quando ha esordito, si conosce tutto o quasi, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete che ha un fratello? Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita.

Ermal Meta, chi è suo fratello e che cosa fa nella vita: anche lui è un artista

Dopo aver annullato due appuntamenti per problemi di salute è tornato ad esibirsi sul palco. Ermal Meta è stato accolto da migliaia di persone. Sul suo canale instagram ha pubblicato molti scatti in cui possiamo vedere alcuni momenti dei suoi concerti dove i fan sono lì in piazza ad accoglierlo con amore, cantando le sue canzoni a squarciagola.

Autore di brani di grande successo, è considerato uno dei migliori esponenti della musica italiana. I suoi testi sono formati da parole che si aggrappano al petto come un abbraccio e come l’amore. Il successo che lo ha accolto ha fatto sì che anche sui social il numero di follower crescesse sempre di più. In molti sapranno che Ermal è nato in Albania per poi trasferirsi insieme a sua madre, al fratello e alla sorella a 13 anni a Bari. Voi sapete chi è suo fratello? Anche lui è un artista.

IL cantautore ha mostrato negli ultimi giorni uno scatto insieme, per fargli gli auguri: “Buon compleanno al mio cuore”, scrive. Si chiama Rinald Meta ed è un pittore, un disegnatore, un fumettista e autore di opere di ‘concept art’. Proprio il cantante tempo fa è stato ritratto da suo fratello e ha mostrato il quadro e la dedica. Da questo scatto notiamo la somiglianza tra Ermal e Rinald.