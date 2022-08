Shaila Gatta, il costume che tutte vorranno: il modello scelto è completamente diverso dagli altri

Shaila Gatta sfoggia un costume dal modello molto particolare e completamente diverso dagli altri.

Shaila Gatta si sta godendo l’estate tra sole, mare, amici e famiglia. L’ex velina di Striscia la notizia qualche settimana fa è stata paparazzata con un ex tronista, Alessandro Zarino. In molti hanno subito pensato ad una frequentazione fra i due, cosa smentita dalla ballerina. Anzi, in seguito, ha pubblicato qualche scatto con lui e anche dei video spiegando la vicinanza.

In un post social ha scritto: “Stesse radici ma diversi background che si stanno intrecciando per dare vita a progetti comuni: prendersi cura del proprio corpo e imparare ad amarlo“. Shaila ha fatto sapere di voler comunicare gli studi e le esperienze che in questi anni entrambi hanno vissuto. Sappiamo benissimo che sia la ballerina che Alessandro sono due sportivi e sembrerebbe essere proprio questo l’obiettivo, comunicare a coloro che li seguono come fare per prendersi cura del corpo ed imparare ad amarlo.

L’ex velina ha così raccontato ai follower il motivo della presenza di Zarino. Sul suo canale instagram pubblica molti scatti, da sola o anche in compagnia. Gli ultimi la ritraggono al mare o in posti meravigliosi e lei è sempre bellissima. Di recente ha sfoggiato un costume che non è passato inosservato, particolare e completamente diverso dagli altri già visti.

Shaila Gatta sfoggia un costume molto particolare: questo modello è completamente diverso dagli altri

La prima volta l’abbiamo vista ad Amici, quando entrò a far parte della quattordicesima edizione del talent show. Dopo l’esperienza nel programma ne sono seguite altre, ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi televisivi, come il Festival di Sanremo, Ciao Darwin, Tale e quale show.

Nel 2017 approda a Striscia la notizia. Il bancone del tg satirico la vedrà per 4 edizioni consecutive insieme a Mikaela Neaze Silva. A giugno del 2021 ha annunciato insieme a Mikaela la volontà di lasciare il ruolo che per anni le ha viste protagoniste. Non solo a Striscia ma le abbiamo viste anche a Paperissima Sprint, dove sono presenti ancora oggi. Shaila ha una bellezza che toglie il fiato, sul suo canale instagram condivide sempre scatti nuovi, sia che riguardano l’attività fisica, infatti per lei l’allenamento è fondamentale ma anche foto che la vedono in posti diversi. Nelle ultime immagini condivise ha sfoggiato una serie di bikini che hanno messo ancora di più in risalto la sua perfetta forma fisica. Uno in particolare ha catturato l’attenzione di tutti.

La ballerina ha indossato un costume intero stretto senza bretelle. Il modello è molto diverso dagli altri che abbiamo visto, dietro ha un’ampia scollatura e davanti sembra quasi un top. Ha scelto un bikini di colore arancione. Con questo look è è meravigliosa.

A voi piace questo modello scelto da Shaila?