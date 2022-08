Ballando con le stelle, la storia è finita: lei è devastata da ciò che è successo

Dopo Ballando con le Stelle la loro storia d’amore è finita e giunta al capolinea: lei è devastata da ciò che è successo, scopriamo di più!

La loro era una storia nata sotto le luci dei riflettori del programma condotto dalla splendida Milly Carlucci. Tuttavia, dopo la fine del programma qualcosa all’interno del rapporto ha cominciato ad andare a picco, e con essa la relazione. Ad oggi, i due sono più una coppia. Lei è devastata da ciò che è successo.

Abbiamo assistito nel corso di questi anni alla nascita di storie d’amore direttamente dietro le quinte dei programmi televisivi più amati. Tra questi sicuramente Ballando con le Stelle occupa un posto di primo piano. Ogni edizione vede protagonisti volti amatissimi del mondo dello spettacolo, e non sempre, ma in talune circostanze abbiamo anche visto sbocciare l’amore tra un passo di danza e l’altro!

Ed è quanto accaduto alla coppia che si è resa protagonista durante la scorsa edizione che non solo a passi di danza ma anche con sguardi pieni d’amore, ha conquistato il pubblico. Il tifo per loro era duplice! Sono sorte però le piccole incomprensioni che sono a poco a poco diventati fin troppo grandi per essere sopportate e supportate dall’amore. Le cose non sono andate nel migliore dei modi ed oggi tra i due è finita. Dopo Ballando con le Stelle, si è chiuso l’idillio amoroso che ha portato però un’amara delusione nel cuore di lei.

Dopo Ballando con le Stelle tra i due è finita: relazione giunta al capolinea

Una storia d’amore che sembrava avere tutti i presupposti per poter diventare qualcosa di importante, tanto che si era parlato in una precedente intervista di un rapporto molto profondo. Era quello che Rosalba Pippa, alias Arisa, sperava per sé fin da quando era bambina. E’ ai microfoni del settimanale Oggi che l’amatissima artista si è confidata aprendo così il suo cuore e facendo emergere l’amara delusione che la fine della relazione con Vito Coppola le ha lasciato. Il loro amore era sbocciato proprio dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Sembravano una coppia molto affiatata tanto da parlare di presentazioni in famiglia e di un legame molto forte.

Tuttavia la differenza d’età di circa 10 anni, ha forse fatto sì che a poco a poco il rapporto cominciasse ad incrinarsi. E così, tra i due è finita. “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età. E’ difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro. In questo ultimo amore l’ho fatto e non ha ripagato”, ha detto Arisa ai microfoni del Settimanale. Ed a poi aggiunto: “Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amato tanto quanto ami“.

Parole giustissime, non trovate?