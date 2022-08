Ben Affleck, sua mamma trasportata d’urgenza in ospedale: come sta adesso

La mamma di Ben Affleck è stata trasportata d’urgenza in ospedale: come sta adesso.

La notizia è stata riportata nelle ultime ore, la mamma di Ben Affleck è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta. L’attore in questi giorni è stato impegnato con i festeggiamenti per il secondo matrimonio con Jennifer Lopez. La coppia si è sposata la prima volta a Las Vegas.

La proposta di matrimonio è arrivata in modo del tutto inaspettato. I due erano stati insieme molti anni fa e avevano preso strade completamente diverse e ben lontane. Ma il destino si è intromesso nelle loro vite e li ha nuovamente uniti. L’amore è stato riscoperto e sono apparsi più innamorati di prima. Ben ha chiesto alla cantante qualche mese fa di sposarlo e lei ha detto sì. E’ stata proprio JLo a raccontarlo in un video pubblicato sui social dove ha mostrato l’anello ricevuto dall’uomo.

L’attore l’ha ‘spiazzata’ mentre faceva un bagno caldo. Si è inginocchiato per darle l’anello e le ha fatto la fatidica domanda: “Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nella vasca da bagno con schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta”, ha raccontato, spiegando che era stata presa così alla sprovvista che piangeva e sorrideva allo stesso tempo. Dopo alcune settimane si sono sposati a Las Vegas e adesso c’è stato il secondo evento, che si è prolungato dal 19 al 21 agosto. A quanto pare la mamma dell’attore ha subito un piccolo incidente proprio durante la festa ed è stata portata in ospedale.

Ben Affleck, la mamma trasportata in ospedale: come sta adesso

Dal 19 al 21 agosto si sono tenuti i festeggiamenti per il secondo matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia si era sposata a Las Vegas la prima volta, dopo la proposta che quest’ultimo le ha fatto.

Adesso hanno deciso di rinnovare nuovamente le promesse, festeggiando nella villa di Riceboro, in Georgia. A quanto pare la mamma dell’attore si è fatta male durante i festeggiamenti. Secondo quanto riportato dal sito Daily Mail, la donna sarebbe caduta dal molo della casa che appartiene a suo figlio e sarebbe stata portata in ospedale. Lo stesso attore l’ha accompagnata insieme a Jennifer, come dimostrano alcuni scatti in cui sono stati ripresi.

Sembrerebbe che la madre dell’attore nella caduta si sia tagliata ad una gamba. La ferita ha reso necessari dei punti. Sempre secondo quanto riporta il sito sopra citato, non sarebbe nulla di grave ma si è trattato solo di un piccolo incidente. La mamma di Ben, Christopher Anne Boldt, avrebbe riportato una piccola ferita e ci sarebbero voluti dei punti di sutura. In seguito sembrerebbe che i festeggiamenti siano proseguiti senza interruzioni.