Elisabetta Gregoraci, come ‘controlla’ suo figlio Nathan: il metodo

Elisabetta Gregoraci ha confessato di controllare suo figlio Nathan: non immaginereste mai qual è il metodo che usa la showgirl.

Tra le conduttrici più amate dello spettacolo nostrano, c’è lei: Elisabetta Gregoraci! Recentemente sul piccolo schermo con Battiti Live e prossimamente con una novità imperdibile, l’amata presentatrice di Soverato in questi ultimi giorni ha fatto parlare parecchio di sé per la clamorosa indiscrezione che la vedrebbe accanto ad un giovane imprenditore italiano. Sarà davvero così? Chi lo sa! Fatto sta che la conduttrice calabrese brilla tantissimo.

Seppure sia single, il cuore di Elisabetta Gregoraci batte per un solo uomo: suo figlio Nathan! Nato dal precedente matrimonio con Flavio Briatore, la conduttrice non ha mai nascosto di provare un amore sconsiderato per lui. Ricordate, infatti, quando scelse di rifiutare il prolungamento del GF Vip per trascorrere le vacanze di Natale insieme a lui? Insomma, un gesto che solo una mamma può fare!

Alcuni mesi fa, nel corso del ritorno della Milano Fashion Week, Elisabetta Gregoraci si è raccontata ai microfoni di Fanpage. Ed, oltre ad esprimere la sua gioia per il ritorno dell’evento di moda dopo due anni, non ha potuto fare a meno di rivelare come si descrive lei da madre. “Sono apprensiva, fisica, italiana”, ha iniziato a dire. Non credete, però, che le confessioni inedite siano finite qui. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, la conduttrice ha rivelato cosa usa per controllare suo figlio.

Elisabetta Gregoraci, sapete come controlla suo figlio? Non immaginereste mai

Anche Elisabetta Gregoraci, così come la stragrande maggioranza delle mamme italiane, è super protettiva nei confronti di suo figlio. D’altra parte, Nathan ha solo 12 anni ed è giusto che i suoi genitori tentino di tutelarlo sempre. Dal canto suo, però, il giovane Briatore è nato in un’epoca i social network sono all’ordine del giorno e le uscite con gli amici sono diventati un vero e propri ‘must’. In tutto questo, però, come reagisce la conduttrice? A svelare com’è da madre, è stata proprio la diretta interessata ai microfoni di Fanpage nel Marzo scorso. Oltre a definirsi una madre apprensiva e sempre dedita a prendersi cura di suo figlio, la Gregoraci non ha potuto fare a meno di svelare il metodo che usa per controllare suo figlio. Curiose di saperlo anche voi?

Care mamme, prendete appunti: Elisabetta Gregoraci è sempre aggiornata su ogni tipo di movimento di suo figlio tramite il telefonino. La conduttrice ha rivelato di non permettere affatto che Nathan rinunci ad una passeggiata con gli amici, ma non può fare a meno di tranquillizzarsi quando lo tiene d’occhio tramite la posizione del telefono cellulare. “A distanza cerco di controllarlo”, ha detto Elisabetta.

Ovviamente, Elisabetta Gregoraci è consapevole che suo figlio sta crescendo e che è giusto che faccia le sue esperienze, ma finché può controllarlo, non esita a farlo! Siete d’accordo?