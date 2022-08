Lino Banfi e la malattia della moglie: ha svelato a tutti il suo desiderio più grande

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia: l’attore ha svelato a tutti il suo desiderio più grande.

60 anni fa ha avuto inizio la sua carriera e da allora Lino Banfi ha conquistato il pubblico. Sono moltissimi i film che l’hanno visto nel cast e anche come protagonista. Una delle prime pellicole al cinema in cui ha recitato è del 1960, qualche anno più tardi è approdato sul piccolo schermo.

L’attore da 60 anni, gli stessi dall’inizio della sua carriera, è legato alla moglie Lucia Lagrasta. Dal loro amore sono nati due figli, Walter e Rosanna. Nelle ultime settimane Banfi si è confidato al settimanale Intimità svelando della particolare richiesta che sua moglie ha fatto a papa Francesco e che l’attore ha riferito al pontefice attraverso una lettera. La donna, come fa sapere, ha chiesto di poter morire insieme al suo amato, mano nella mano, proprio come lo sono da ben 60 anni. Nella lettera Banfi scrive: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

L’attore al magazine Gente ha invece raccontato un suo desiderio, desiderio che ri riferisce a sua moglie. Sappiamo che la donna è malata di Alzheimer. Ecco, in riferimento al suo stato ha svelato il suo sogno: che cosa ha dichiarato.

Lino Banfi e la malattia della moglie: l’attore ha svelato un suo grande desiderio

Lino Banfi è legato da circa 60 anni a Lucia Lagrasta, dalla quale ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Lattore e sua moglie sono molto uniti, l’amore che provano l’uno per l’altra è evidente in ogni circostanza e in tutte le parole. Per esempio Lucia ha fatto una richiesta molto commovente a Papa Francesco. Richiesta che è stata fatta recapitare attraverso una lettera scritta da Banfi al pontefice.

La moglie dell’attore gli ha chiesto di poter morire insieme al suo amato, mano nella mano, come hanno percorso tutta la vita, sempre insieme. Ma anche l’attore a quanto pare ha un grande desiderio. Al settimanale Gente ha infatti fatto sapere, in seguito alla domanda che gli era stata posta, il suo desiderio. Che cosa ha raccontato?

Banfi ha un sogno bellissimo, quello di poter passare più tempo possibile con sua moglie: “So che il male di cui soffre mia moglie non posso fermarlo ma posso rallentarlo. Ecco, il mio desiderio più grande è quello di passare più tempo possibile insieme”, ha confessato. Lucia è malata di Alzheimer, una malattia neurologica degenerativa caratterizzata dalla perdita di memoria e che colpisce anche altre abilità intellettuali. L’attore sa che non può fermare la malattia e per questo ha un solo sogno, quello di poter trascorrere più tempo al fianco della sua amata-