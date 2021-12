Lino Banfi, qual è il suo vero nome e l’incredibile perché di quella decisione: il retroscena che non tutti conoscono sull’amatissimo attore.

Lui non ha bisogno di presentazioni. È uno dei re della comicità italiana, oltre che il nonno più amato del nostro Paese. Parliamo di Lino Banfi, che grazie al ruolo di Nonno Libero in Un medico in famiglia è diventato parte delle famiglie di tutti gli italiani. Che lo amano e lo seguono da tantissimi anni. Non tutti sanno, però, che l’attore pugliese non si chiama davvero Lino Banfi!

Il suo è, infatti, un nome d’arte e dietro la sua scelta c’è un retroscena davvero incredibile. Non indovinereste mai perché ha deciso di chiamarsi proprio così. Scopriamo i dettagli.

Sapete qual è il vero nome di Lino Banfi? Ha deciso di chiamarsi così perché…

Tutti lo conosciamo come Lino Banfi, ma il suo vero nome è un altro! L’amatissimo attore pugliese si chiama, infatti, Pasquale Zagaria. Perché ha scelto il nome d’arte con cui tutti lo conosciamo? Ebbene, c’è lo zampino del grande Totò! Ma andiamo con ordine. In un primo momento, il comico pugliese aveva scelto Lino Zaga come pseudonimo, ma fu proprio Totò a fargli cambiare idea.

Secondo il principe della risata, infatti, nel mondo dello spettacolo portava fortuna accorciare i nomi, ma non i cognomi! Zaga, quindi, non era un’ottima scelta. Da dove deriva Banfi? Come racconta lo stesso attore, fu il suo impresario, marito della soubrette Maresa Horn, a consigliargli il cognome con cui costruire la sua carriera. Anche in questo casa il retroscena è curioso: l’uomo scelse per caso, prendendo il primo nome del registro della classe dei suoi alunni, che era Aureliano Banfi.

Insomma, un retroscena davvero incredibile, quello che si nasconde dietro il nome del mitico mattatore. E una cosa adesso è più che certo: questo nome gli ha portato più che fortuna!