“La mia bellissima mamma”: Caterina Balivo pubblica uno scatto insieme a sua madre

Caterina Balivo in uno scatto mostra a tutti sua madre: “La mia bellissima mamma”.

Caterina Balivo in queste ultime settimane è impegnatissima sul piccolo schermo dove è ritornata a prendere le redini di ben due programmi. C’è stato il suo ritorno in Rai dopo diverso tempo dove ha preso il timone del talk show Help-Ho un dubbio ma non solo. La conduttrice ha preso le redini anche di un’altra trasmissione molto seguita da pubblico.

Dal 22 giugno ha esordito su TV8 in prima serata il format Chi vuole sposare mia mamma?, e Caterina ne è la presentatrice. Il programma offre la possibilità a mamme accompagnate dai figli di cercare e poter trovare l’anima gemella. In questi giorni abbiamo visto che si sta godendo un po’ di relax, tra sole e mare insieme alla sua famiglia.

Come lo sappiamo? Spulciando sul suo canale instagram notiamo tante storie e foto in cui è sulla barca o anche in acqua e sfoggia una bellezza fuori dal comune. Qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno di sua figlia e ha mostrato alcuni momenti attraverso le sue ig. Ha anche pubblicato una foto in cui è insieme a sua madre: “La mia bellissima mamma”, l’avete mai vista?

Caterina Balivo, avete mai visto sua mamma? La conduttrice ha pubblicato uno scatto social

Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, Caterina Balivo ai tempi ha infatti partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Con la fascia Miss Amarea Moda Campania si è classificata al terzo posto in finale. In seguito esordisce come valletta, lavora come inviata fino a spiccare letteralmente il volo.

Inizia così a lavorare come conduttrice in Rai. Per diverse stagione, dal 2012 al 2018, l’abbiamo vista al timone di Detto Fatto dove ha conquistato ascolti pazzeschi, tenendo incollati alla televisione i telespettatori. Ha poi preso il timone del nuovo programma Vieni da me, annunciandone la fine per dedicarsi ad altri progetti dopo 350 puntate. Il 2022 ha visto il suo ritorno in Rai con il talk show Help-Ho un dubbio ed è anche la conduttrice del format di Tv 8 Chi vuole sposare mai mamma?. Nonostante i numerosi impegni è riuscita a ritagliarsi del tempo per trascorrere qualche giorno in vacanza insieme alla sua famiglia, dove ha festeggiato il compleanno di sua figlia Cora, nata il 16 agosto nel 2017. Per l’occasione ha ripreso alcuni momenti sui social interagendo con i migliaia di follower che la seguono. Ha anche pubblicato una foto insieme a sua mamma: l’avete mai vista?

Ecco madre e figlia insieme. A corredo dell’immagine condivisa nelle storie instagram si legge: “La mia bellissima mamma”, e bellissima lo è davvero. Maria Rosaria, questo il nome della mamma di Caterina, è una donna molto elegante. A quanto pare la conduttrice è bella come lei!