Angelina Jolie, brutto episodio di violenza davanti agli occhi dei figli: la grave accusa

Angelina Jolie ha raccontato di un brutto episodio di violenza subito davanti agli occhi dei figli: la grave accusa.

Angelina Jolie è una delle attrici più brave e belle del panorama cinematografico mondiale. Dopo aver cominciato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della televisione la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Spesso si parla di lei in riferimento alle cause benefiche che porta avanti ma negli ultimi giorni l’interesse mediatico l’ha circondata per ben altro.

L’attrice, stando a quanto riportato dalla CNN, ha raccontato di aver subito violenza nel 2016 proprio davanti agli occhi dei suoi bambini. Angelina ha 6 figli: ha adottato Maddox nel 2002, quando allora aveva un anno, nel 2005 ha preso in affido una bambina di sei mesi, Zahara Marley, un anno dopo dà alla luce la sua prima figlia naturale, Shiloh Nouvel, avuta da Brad Pitt, ha poi adottato un bambino di tre anni, Pax Thien, e nel 2008 è diventata mamma per la quinta volta di due gemelli, Know e Vivienne, nati dall’amore con Brad Pitt.

Angelina e Brad si sono separati ufficialmente nel 2019 ma qualche anno prima l’attrice aveva fatto domanda per il divorzio. Un matrimonio segnato in seguito da notizie che hanno spezzato quell’amore che sembrava essere puro. Adesso, a distanza di alcuni anni, lei ha raccontato di aver vissuto un episodio di violenza.

Angelina Jolie, l’attrice racconta di aver subito un brutto episodio di violenza: la grave accusa

Stando a quanto riportato dalla CNN, Angelina Jolie avrebbe raccontato di aver subito un brutto episodio di violenza. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi dei suoi figli. Il fatto è accaduto nel 2016 quando all’epoca era ancora legata all’attore Brad Pitt.

Angelina e Pitt sono stati una delle coppie famose che più ha fatto parlare. Si fidanzarono ufficialmente nel 2012 per convolare a nozze nel 2014 in Francia. Due anni più tardi l’attrice ha fatto domanda per chiedere il divorzio. Questo matrimonio è stato spezzato da varie notizie che hanno fatto il giro del mondo dato che la separazione è stata tutto tranne che serena. Adesso si aggiunge un nuovo tassello. L’attrice ha raccontato di aver subito violenza da Brad Pitt. Il fatto sarebbe accaduto nel 2016 davanti agli occhi dei suoi figli. La Jolie, stando a quanto riportato dalla CNN, ha accusato l’ex marito raccontando i dettagli: l’avrebbe afferrata per la testa e le spalle, respingendola poi contro il muro del bagno dell’aereo privato in cui stava viaggiando tutta la famiglia.

L’attore era ubriaco e avrebbe affermato in quel momento che sua moglie, all’epoca, stava rovinando la famiglia: “Stai mandando a pu***** questa famiglia“. L’episodio sarebbe avvenuto davanti agli occhi dei bambini. Dopo anni Angelina Jolie ha fatto causa all’FBI perchè l’ex marito, in seguito alla violenza, non fu arrestato o incriminato.