La regina Elisabetta lo mangia tutti i giorni da circa 90 anni: nella sua dieta non può mancare

Tra i cibi previsti nella dieta della regina Elisabetta non può mancare uno in particolare: che sia questo il ‘segreto’ della sua longevità?

La sua tempra è ben nota a tutto il mondo ed in 70 anni di Regno tutti si sono chiesti come faccia la regina Elisabetta a mantenersi così vitale ed energica a dispetto dell’età. L’ultimo poi non è stato affatto semplice per lei che ha dovuto affrontare il dolorosissimo lutto della perdita di suo marito, il Principe Filippo.

Un dispiacere a cui se ne sono aggiunti altri, come quello recente della scomparsa di una sua carissima amica. Nonostante le grandi difficoltà a cui ha dovuto far fronte anche in qualità di sovrana, Elizabeth non ha mai ceduto e a 96 anni suonati continua a sorprendere tutti col suo temperamento pimpante che la rende tra l’altro simpaticissima.

Viene spontaneo chiedersi quale sia il suo ‘segreto’: va da sé che dato il suo ruolo istituzionale, la sua vita sia scandita da impegni ed abitudini molto diversi da quelli della gente comune a cominciare dalla dieta. Ma cosa prevede l’alimentazione della sovrana britannica? Lo rivela il suo ex chef privato, Darren McGrady, in un video pubblicato su Youtube. L’uomo svela anche a cosa non rinuncia mai la regina fin da quando aveva 5 anni: ne mangia uno ogni giorno!

Regina Elisabetta, cosa mangia all’ora dello spuntino: la sua dieta lo prevede tutti i giorni

Un’ottima salute come quella di Elizabeth II quasi sicuramente si deve anche alla sua equilibrata alimentazione. Il suo menù di solito comprende pesce (pare che a pranzo di solito preferisca la sogliola di Dover con spinaci e zucchine mentre a cena il salmone) o carne (ben cotta) ed una porzione di verdure. Di rado si concede un bicchiere di vino dopo cena o un dolcetto quando prende il té.

Proprio durante il rito del té irrinunciabile per ogni inglese, la regina consuma quotidianamente la sua merenda preferita da quando era bambina ossia il jam penny: un piccolo sandwich rotondo alla marmellata, grande quanto una moneta. Un dolcetto che le ricorda i momenti spensierati della sua infanzia, quando diventare sovrana era solo una possibilità neanche troppo realistica.

McGrady racconta che la confettura più amata dalla sovrana è quella di fragole, ma attenzione: devono essere raccolte nelle sue tenute di Balmoral, in Scozia. La regina infatti mangia di solito prodotti freschissimi e questo riguarda anche la selvaggina e la frutta che deve essere assolutamente di stagione.

Come tutti sanno, poi, ci sono dei cibi vietati ai membri della corte reale: dalla dieta di Elisabetta infatti sono banditi riso, frutti di mare, patate, pasta, carne cruda, aglio, cipolla, scalogno e foie gras di oca o di anatra.

E voi avete mai assaggiato un jam penny?