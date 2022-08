Lorella Boccia mostra un angolo della sua casa: quel ‘dettaglio’ vi lascerà di stucco, favoloso!

Lorella Boccia ha mostrato un angolo della sua casa: quel ‘dettaglio’ vi lascerà senza alcun dubbio di stucco, è davvero favoloso!

Dopo il grande successo di Made in Sud, condiviso insieme a Clementino, Lorella Boccia si gode le sue vacanze. Reduce da un incredibile viaggio in Kenya, l’ex ballerina di Amici è ritornata a pieno ritmo su Instagram, mostrando un angolo della sua casa.

Nonostante sia ultimata la sua esperienza sul piccolo schermo, Lorella Boccia continua a non perdere mai occasione di poter farsi vedere ai suoi sostenitori e di poterci comunicare. Su Instagram, infatti, la splendida napoletana è seguita da quasi 1 milione di followers. E lei, spesso e volentieri, si diletta a delle lunghe chiacchierate con loro. A partire dai dolcissimi momenti trascorsi insieme alla piccola Luce fino a foto in compagnia di sua mamma, la Boccia ama condividere ogni cosa della sua vita col suo pubblico. L’ha fatto persino quando era in vacanza, non mancando di farsi viva coi suoi ammiratori e condividendo tutto con loro.

Ritornata a casa e sistemate tutte le valigie, Lorella Boccia ha voluto mostrare un angolo della sua casa. In un nostro articolo, vi abbiamo raccontato qualcosa dell’interno e dell’esterno della sua dimora romana, ma questo ‘dettaglio’ appena mostrato non l’avevamo mai visto prima d’ora. Curiosi di vederlo anche voi da vicino? È davvero favoloso!

Lorella Boccia, avete visto anche voi quell’angolo di casa? Fenomenale!

Di origini napoletane, Lorella Boccia ha iniziato a cavalcare l’onda del successo dopo aver partecipato ad Amici. Giovanissima ai tempi, si è ampiamente fatta conoscere per il suo incredibile talento, entrando a far parte nel corpo di ballo di diverse trasmissione televisive subito dopo la sua esperienza nel talent. Ballerina e conduttrice di un certo calibro, la bella napoletana vanta di un seguito impressionante anche sul suo canale social ufficiale dove è davvero seguitissima. Anche lei, però, dal canto suo non perde occasione di poter interagire col suo pubblico ‘virtuale’. E così, spesso e volentieri, si diverte a fare entrare i suoi ammiratori nella sua vita. L’ha fatto anche qualche ora quando attraverso un’IG story ha condiviso un angolo della sua casa.

Attualmente Lorella Boccia vive a Roma insieme a suo marito e la piccola Luce, ma avete mai visto dove vive? Dalle immagini mostrate sui social, sembrerebbe che la coppia viva in una villa autonoma all’interno della quale non vi manca nulla. A partire da un’area dove l’ex ballerina di Amici è solita allenarsi fino ad un giardino immenso provvisto di piscina, casa Boccia-Presta è da sogno. Lo è, sia chiaro, anche l’ultimo ‘acquisto’ mostrato. Guardate qui:

Per la sua casa, Lorella ha scelto un’immensa libreria in legno scuro con ripiani sempre in legno, ma – a quanto pare – più chiari. Oltre a notare la grandezza del mobile, non si può fare a meno di notare le diverse maschere che si adagiano sui ripiani. Insomma, non solo sembrerebbe che ci sia una passione sfrenata per la lettura, ma anche per la cultura africana. Per noi è da 10 e lode, per voi?