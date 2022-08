Bianca Atzei mostra a tutti l’ecografia: un ‘dettaglio’ non passa inosservato

Bianca Atzei e Stefano Corti mostrano l’ecografia del loro bebè: lo scatto nasconde una ‘sorpresa’ molto ma molto singolare.

Periodo felice per Bianca Atzei che, dopo la dolorosa perdita della prima gravidanza, sta finalmente potendo riassaporare le gioie della dolce attesa. Dopo aver attraversato un momento per nulla facile a seguito della delusione avuta per l’aborto spontaneo, ora la cantante torna a sorridere insieme al suo compagno Stefano Corti.

Attraverso i social, l’artista di origini sarde sta condividendo con i follower gli attimi più belli di questi primi mesi e, perché no, anche quelli più divertenti. Proprio in questi giorni, lei e l’ex Iena hanno fatto sorridere tutti con un post su Instagram davvero esilarante. Sempre uniti sia nelle difficoltà che nelle gioie, i due si sono immortalati durante una delle consuete visite di controllo dal ginecologo.

Nello studio del medico, Bianca ha fatto un’altra delle prime ecografie e nessuno si sarebbe aspettato che dall’immagine del bebè che porta in grembo sarebbe spuntata una ‘sorpresa’ che ha a dir poco dell’incredibile. Il simpaticissimo Corti non si è fatto sfuggire l’occasione di mostrare l’esilarante particolare aggiungendovi una battuta delle sue.

Bianca Atzei, l’ecografia diventa virale: spunta un particolare tutto da ridere

Non si sa ancora con certezza se la famosa coppia stia per accogliere un maschietto o una femminuccia. A tal proposito, qualche giorno fa Bianca Atzei ha rivelato in un box domande su Instagram di non avere preferenze al riguardo e che l’unica cosa importante per lei è che il bebè sia sano.

A quanto pare, però, ciò che risulterebbe già evidente del nascituro è il suo carattere giocoso ed ironico, evidentemente ereditato dal papà. Sì, perché nell’ecografia mostrata sui social appare la sua manina che sembra fare un gesto ben preciso ossia quello delle corna! Corti non ha esitato a commentare il bizzarro scatto strappando una risata ai fan: “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, ha scritto. Qualche utente ha aggiunto scherzando: “Non ti puoi sbagliare, è proprio tuo figlio!”, riferendosi all’innata comicità del bebè.

Poi, una volta tornati a casa, in alcune Ig stories si è visto il futuro papà entrare in camera mentre la Atzei scoppiava dalle risate e dirle: “Scusami, non c’è un c…o da ridere te lo dico!”. La cantante fingeva di chiedergli a sua volta: “Ma perché mi ha fatto le corna?”. “A me lo stai chiedendo? Io a te dovrei chiedertelo!”, ribatteva lui.

Insomma, un siparietto davvero imperdibile da cui si percepisce tutta l’armonia e la gioia con cui Bianca e Stefano stanno vivendo una delle fasi più magiche della loro vita.

Voi avevate mai visto un’ecografia così originale prima d’ora?