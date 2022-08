Uomini e donne, ha partorito e adesso ammette: “Spero di mantenere i chili in più”

Uomini e donne, ha partorito negli ultimi giorni e adesso ammette: “Spero di mantenere i chili in più”.

E’ diventata mamma per la prima volta lo scorso 14 agosto. Lo ha fatto sapere sui social pubblicando tre scatti in successione in cui è fotografata insieme al bambino appena nato e al compagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha, in questi mesi mostrato ai migliaia di follower che la seguono, i passi della gravidanza.

Da quando è uscita dal format di canale 5 ne sono passati di anni ma il pubblico che l’ha vista non ha smesso di seguirla. L’annuncio della gravidanza è arrivato a marzo quando era al quinto mese: “Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti a condividere questo dono anche con voi. Siamo nel 5 mese. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia”.

Ha spiegato di non aver prima condiviso la sua dolce attesa perchè avevano reso partecipi prima i loro cari e di aver sentito il bisogno di godersi la notizia il più possibile, tenendola riservata. Adesso è diventata mamma del piccolo Paolo. L’ex corteggiatrice in queste ultime ore ha parlato coni suoi follower, raccontando del parto e di cos’è successo dopo. Un utente le ha chiesto quanti chili avesse preso e lei dopo aver risposto ha ammesso di sperare di mantenerli.

Uomini e donne, ha partorito e adesso spera di non perdere i chili in più: “Spero di mantenerli”

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne quando scese le famose scale come corteggiatrice. Il percorso si concluse con il lieto fine ma la storia nata all’interno del programma si è poi conclusa. Da circa un anno ha trovato l’amore, un amore che si è allargato con la nascita del primo figlio. Paolo è nato il 14 agosto, come lei ha fatto sapere sui social.

Nicole Mazzocato è diventata mamma per la prima volta. Nelle ultime ore parlando con i suoi follower ha raccontato com’è andato il parto e cos’è successo nelle ore successive, svelando anche quanti sono i chili presi. Ha raccontato che il giorno 12 ha avuto delle contrazioni ed è andata in ospedale, ma avendo una dilatazione di un solo centimetro l’hanno rimandata a casa. Il 14 ha cominciato ad avere delle contrazioni molto forti ed è corsa nuovamente in struttura, dove ha iniziato a dilatarsi velocemente, racconta. Ha partorito nel pomeriggio verso le 15:00. Tra le varie domande qualcuno le ha anche chiesto quanti chili avesse preso durante la gravidanza.

Nicole ha svelato di averne presi circa 12-13 ma dopo aver partorito, quando è tornata casa ne aveva persi 7. Ha aggiunto che spera di mantenere i chili: “Spero di mantenerli perchè comunque il mio corpo mi piace un sacco. Mi piacciono proprio le curve. Sapete che avevo problemi a mettere peso quindi spero rimangano”. L’ex corteggiatrice ha invitato tutte le mamme a stare tranquille, a non farsi paranoie a causa del peso che mettono su: “State serene, il peso poi si perde, la cosa importante è che siate serene mentalmente”.