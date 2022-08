Colpo di scena Totti ed Ilary Blasi: cosa è stato detto

Ilary Blasi e Francesco Totti, il colpo di scena che spiazza tutti: una confessione che nessuno si aspettava, cosa è stato detto!

L’estate 2022 è costellata di notizie shock! Negli ultimi mesi sono diverse le notizie divulgate in merito a rotture e separazioni e fra queste quella che ha sicuramente riscosso più clamore è quella che vede la fine del matrimonio e della storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Con l’ufficializzazione della rottura, è calato il gelo. Sentimento che fino a poco prima regnava forse nelle mura di casa. E ciò ha inevitabilmente portato i due coniugi a diventare ex ed a concordare il divorzio. Al momento, Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno preso strade diverse, sembrano andare sulla stessa strada solamente per firmare i documenti legali che sanciscano la separazione. Ed in attesa che tutto ciò avvenga, sono diverse le notizie e le indiscrezioni che emergono nei riguardi di quella che è stata una delle coppie più amate della tv.

E’ da tempo ormai che l’ex calciatore appare negli scatti paparazzato insieme a colei che avrebbe rappresentato uno dei motivi di rottura tra il calciatore e la conduttrice. Noemi Bocchi è il nome della donna che ad oggi secondo quanto riportato dai diversi settimanali e magazine, avrebbe una relazione con Totti. Ma ora un colpo di scena emerge, ed una confessione pronta a svelare un retroscena sull’ex coppia potrebbe venir fuori. Ecco cosa sarebbe emerso.

Francesco Totti e Ilary Blasi, ennesimo colpo di scena: cosa sarebbe venuto fuori

Un colpo di scena ora emerge sulla storia finita tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. “Per Francesco la famiglia è tutto. Non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo”, queste sono alcune delle parole dette durante l’intervista a Novella 2000 da parte di Alex Nuccetelli.

Amico fidato dell’ex capitano della Roma, Nuccetelli si sarebbe espresso ai microfoni del settimanale italiano portando una sua visione su come sarebbero andate le cose. L’imprenditore avrebbe raccontato che Francesco Totti non avrebbe mai compiuto la scelta di separarsi da Ilary Blasi se non fosse accaduto però qualcosa di grave. “Per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo“, ha continuato a dire Nuccetelli.

Nuccetelli avrebbe poi fatto emergere un dettaglio di cui fino ad ora non si sarebbe parlato e secondo lui, l’ex Pupone non impiegherà ancora molto tempo prima di parlare. “Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve. E’ successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto, da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato“. Queste le parole di Alex Nuccetelli al riguardo. Dovremo dunque aspettarci una versione dei fatti da parte di Francesco Totti?