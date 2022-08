Dapprima genitori, poi le nozze in tv: che fine hanno fatto Asuelo e Kalani dopo 90 giorni per innamorarsi

Sono dapprima diventati genitori e poi si sono sposati, ma che fine hanno fatto Asuelo e Kalani dopo 90 giorni per innamorarsi? Cos’è successo.

Sono tantissime le coppie che si sono alternate nelle diverse edizioni di 90 giorni per innamorarsi, ma mai nessuno ha saputo catturare l’attenzione quanto Asuelo e Kalani. I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano conosciuti per puro caso alle Samoa, luogo d’origine di lui, e che da quel momento non si sono mai più lasciati.

C’è chi si incontra su una chat di incontri – come Hamza e Memphis – e chi, invece, avevano iniziato una relazione amorosa per telefono – come Lana e David – mai nessuno, però, aveva incontrato l’anima gemella come avevano fatto Kalani e Asuelo. Il loro primo incontro, da quanto dice il web, sarebbe avvenuto in vacanza. Quando la bella Kalani aveva deciso di trascorrere un po’ di tempo alle Samoa e di alloggiare nello stesso albergo dove lavorava Asuelo. I due, quindi, si sono incontrati per puro caso e ‘boom’ è scoppiata la scintilla. Dapprima sono diventati genitori e poi si sono giurati amore eterno: adesso sono ancora una coppia?

Che fine hanno fatto Asuelo e Kalani dopo 90 giorni per innamorarsi?

Kalani ed Asuelo, quindi, si sono incontrati alle Samoa, si sono innamorati e molto presto sono diventati genitori. Nel 2019, infine, le nozze dinanzi alle telecamere di 90 giorni per innamorarsi e, qualche tempo dopo dal matrimonio, la nascita del loro secondo bebè. Insomma, una storia d’amore davvero incredibile. Cosa è successo, però, dopo il programma di Real Time? Anche Kalani ed Asuelo formano ancora una coppia? Sul web, si dice che i due abbiano vissuto un periodo di crisi, ma sono riusciti ad uscirne indenni?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Kalani ed Asuelo abbiano vissuto un periodo di crisi in concomitanza con lo scoppio della pandemia. Ad oggi, però, cosa sappiamo? Non abbiamo molte notizie in merito, ma sembrerebbe che i due siano arrivati ad un punto di non ritorno della loro relazione. Spulciando il canale instagram di lei, infatti, abbiamo scoperto che l’ultima foto di coppia risale esattamente al Luglio scorso, quando tutta la famiglia è andata a Disneyland. Dopo questa, infatti, ci sono solo scatti in compagnia dei suoi figli. Si sono detti addio per sempre, quindi? Molto probabilmente, si, ma nessuno dei due si è espresso in merito.

Vi piacevano come coppia?

