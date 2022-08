Clizia Incorvaia ravviva il look: avete notato che cosa ha fatto?

Clizia Incorvaia ha deciso di ravvivare il suo look: avete visto che cosa ha fatto ai capelli?

Clizia Incorvaia è diventata negli ultimi anni sempre più popolare e lo è diventata anche sui social dove il numero di follower è cresciuto. Nel 2020 ha fatto parte della quarta edizione del Grane Fratello Vip dove si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico. In particolare ci ha fatto sognare la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro.

L’amore nato all’interno della casa è proseguito una volta fuori. Oggi sono genitori di un bellissimo bambino, Gabriele, nato pochi mesi fa. Clizia è diventata mamma per la seconda volta. Dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le vibrazioni, ha avuto una figlia, Nina. La relazione si è poi conclusa. Adesso l’influencer è felicissima accanto al suo compagno.

IL GF Vip le ha dato una maggiore popolarità ma già in passato l’abbiamo vista in altri programmi, la ricorderete per esempio a Pechino Express, proprio in coppia con l’ex marito. In questi ultimi anni il suo seguito sui social è aumentato e oggi sono oltre 700 mila coloro che la seguono. Il suo profilo è pieno di scatti bellissimi, professionali e anche personali, in cui possiamo vederla con la sua famiglia. Clizia parla con i follower, li immerge nella sua quotidianità. Di recente, in alcune storie, ha mostrato il suo look. L’ex gieffina ha deciso di ravvivare la chioma.

Clizia Incorvaia ravviva il look e si mostra sui social così: avete notato che cosa ha fatto?

Bella da togliere il fiato, Clizia Incorvaia incanta sui social i fan con la sua bellezza pubblicando scatti in cui appare in tutte le sfaccettature. A febbraio 2022 ha emozionato tutti condividendo una foto scattata appena dopo aver dato alla luce il suo bambino, Gabriele.

Nell’immagine si trova in ospedale con il bambino appena nato sul grembo e il suo compagno Paolo che le dà un bacio. Un post in cui l’amore e la bellezza si uniscono in un solo lungo respiro. Clizia come fa sapere in biografia è un’amante della moda. Ed infatti di moda ne sa molto dato che i suoi look sono sempre originali e molto colorati, com’è lei, colorata e bellissima. Nelle storie interagisce con i migliaia di follower mostrando la sua quotidianità. Per esempio di recente li ha messi al corrente del suo ‘nuovo look’.

Eccola, che cosa notate? L’ex gieffina non ha cambiato totalmente il suo stile, ha solo ravvivato un po’ il colore dei capelli, ha scelto questa volta una tonalità diversa dalla vecchia, dal nome ‘California Blonde”, come lei stessa fa sapere: “Avevo dimenticato di mostrarvi il mio California Blonde”. Clizia è promossa a pieni voti. In realtà lei può osare con qualsiasi tonalità perchè è sempre molta bella.