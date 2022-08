“Nessuno ci crede, ma…”: Maria De Filippi svela un retroscena incredibile

Solo adesso Maria De Filippi svela un retroscena davvero incredibile: “Nessuno ci crede, ma…”, in molti non lo immaginano neanche.

Non prendete impegni per il 19 Settembre! È proprio in quel giorno che non solo Alfonso Signorini ritornerà col suo GF Vip, ma Maria De Filippi sarà al timone di una nuova ed imperdibile edizione di Uomini e donne. Il ritorno in tv della regina di Mediaset, a quanto pare, è previsto per il 17 Settembre con Tu si que vales, su cui ha recentemente raccontato un retroscena shock, ma è solo dopo un paio di giorni dopo che darà la possibilità a diversi giovani di trovare l’amore.

Nata a Milano nel 1961, Maria De Filippi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro subito dopo aver conseguito la laurea in un ambito completamente distante dallo spettacolo nostrano. Solo dopo aver conosciuto Maurizio Costanzo ed aver iniziato a lavorare con lui che la De Filippi ha cominciato ad approcciare a questo mondo, non lasciandolo mai più.

Ad oggi, Maria De Filippi è tra i volti più amati dello spettacolo nostrano. Conduttrice di tantissimi programmi di successo, la moglie di Maurizio Costanzo è apprezzatissima. Fate attenzione, però: il fatto che ‘queen Mery’ sia amata non significa affatto il fatto che si sa tutto di lei. Nel corso di una sua intervista a Il Fatto Quotidiano del 2013, ad esempio, la De Filippi ha svelato un retroscena davvero incredibile. Siamo certi che non tutti lo immaginano.

Maria De Filippi, il retroscena incredibile che in pochissimi immaginano

Maria De Filippi è amatissima, eppure siamo certi che in pochissimi immaginano il retroscena incredibile, svelato dalla diretta interessata nel corso di una sua intervista a Il Fatto Quotidiano del 2013, di cui vi andremo a parlare tra poco. Delle rivelazioni a cuore aperto, quelle della regina di Mediaset fatte poco meno di 10 anni fa, e che ci permettono di conoscere un lato del tutto inedito di sé, quello che in rarissimi conoscono.

Dinanzi alle telecamere, siamo abituati a vedere una Maria De Filippi ‘sfrontata’, sempre pronta a dire la sua opinione senza fare giri di parole e disposta ad aiutare al prossimo, ma forse non tutti immaginano che la regina di Mediaset è timida. “Nessuno ci crede, ma lo sono”, ha spiegato diversi anni fa a Il Fatto Quotidiano. Un retroscena più che incredibile, come dicevamo, e che ci permette di conoscere qualche cosa in più sul suo conto.

È la conduttrice di tantissimi programmi di successo, ma in pochi sanno che la De Filippi si ‘cimenta’ in programmi solo che le piacciono. “Metto la mia faccia sui programmi che mi piacciono. Se non mi piacciono, non la metto”, ha spiegato.

L’avreste mai immaginato?