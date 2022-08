Quanto costa e quanto è grande il nuovo yacht di Ibrahimovic: pazzesco

Vi siete mai chiesti quanto costa e quanto è grande lo yacht di Zlatan Ibrahimovic? È davvero pazzesco: stenterete a crederci.

È tra i calciatori più forti di sempre, ma anche al di fuori del campo da gioco Zlatan Ibrahimovic non ha assolutamente eguali. Vera e propria star del web, l’attaccante del Milan non perde occasione di poter interagire col suo pubblico. E così, tra i diversi scatti rintracciati e le diverse sponsorizzazioni fatte, abbiamo avuto la possibilità di ammirare ‘da vicino’ l’ultimo acquisto in casa Ibrahimovic. Parliamo proprio del suo yacht.

Se la sua casa a Milano vale quattro milioni di euro e fa venire i brividi solo a vederla, non possiamo dire il contrario sul suo nuovo yacht. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Ibrahimovic abbia scelto di farsi un ‘piccolo’ regalo in occasione dello scudetto del Milan. E che, per tutta la durata delle vacanze, l’attaccante abbia trascorso la grande parte del suo tempo sulla sua nuova imbarcazione. L’avete vista anche voi?

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il nuovo yacht di Zlatan Ibrahimovic sia un vero e proprio gioiellino suddiviso in cinque livelli. Inutile dirvi, inoltre, che al suo interno vi è un garage per le moto ad acqua e una piscina. Insomma, qualcosa di spettacolare! Quanto costa, però? E, soprattutto, quanto è grande? Non immaginerete mai!

Quanto costa lo yacht di Zlatan Ibrahimovic?

È talmente felice del suo nuovo acquisto che Zlatan Ibrahimovic non ha potuto fare a meno di mostrarlo al suo pubblico. Lo yacht, acquistato da una famosa casa di lusso, ha conquistato tutti! Se Belen e Stefano, infatti, hanno scelto di trascorrere le loro vacanze perlopiù sulla terraferma in una villa da sogno, l’attaccante del Milano ha voluto passare le sue ferie al largo. Avete visto anche voi la sua nuova imbarcazione? In uno dei suoi recentissimi video, si possono chiaramente vedere alcuni suoi dettagli. Al di là della grandezza dello yacht, i suoi ammiratori non ha potuto fare affatto a meno di notare gli interni di lusso sfoggiati, la piscina, un’area destinata alla tintarella ed, infine, un immenso salone.

Insomma, sembrerebbe proprio che per il suo relax Zlatan Ibrahimovic non abbia affatto badato a spese. A proposito, sapete quanto costa il nuovo yacht del campione? Si tratta di un’imbarcazione Oasis 34 di Benetti, famoso e stimato cantiere di lusso, dal valore di circa 20 milioni di euro. Clamoroso, non credete? Pensate, su Fanpage, si legge che in realtà l’imbarcazione costerebbe intorno ai 15 milioni di euro, ma date le diverse personalizzazioni e comfort scelti dal campione, il prezzo è aumentato.

Ultima curiosità: quanto è grande?

Appurato che il prezzo dell’imbarcazione è stimata intorno ai 20 mila euro, non ci resta che scoprire quanto è grande. Allacciate le cinture, si parla di più di 34 metri in lunghezza. Insomma, qualcosa di impressionante!

Cosa ne pensate?