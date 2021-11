La casa di Zlatan Ibrahimovic vale più di 4 milioni di euro: l’avete mai vista? Resterete a bocca aperta

La casa del campione di calcio Zlatan Ibrahimovic vale più di 4 milioni di euro: l’avete mai vista? Resterete a bocca aperta.

È uno dei calciatori più forti di sempre. E ancora oggi, a quasi 40 anni, incanta la Serie A con i suoi gol e le sue giocate da maestro. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, che dopo alcuni anni al Manchester United, è tornato in Italia, vestendo di nuovo la maglia del Milan. Ed è a Milano che il campione svedese abita con la sua famiglia. Sapete dove?

Come riporta Fanpage.it, attraverso scatti e stories postate sui social dal calciatore, è possibile scoprire qualcosa di più sulla sua lussuosa abitazione, dal valore di più di 4 milioni di euro. Scopriamo di più.

Avete mai visto la casa di Zlatan Ibrahimovic? Vista mozzafiato sull’attico da più di 4 milioni di euro

Una casa che vi lascerà di stucco, quella di Zlatan Ibrahimovic. Il campione rossonero vive a Milano, in una dimora con una vista davvero incantevole. Dalle foto postate sui social, si intuisce che si tratta di una vista sui grattacieli di Porta Nuova. Un appartamento dallo stile moderno, con ampie vetrate che offrono un panorama bellissimo. Come riporta Fanpage, dagli scatti postati da Zlatan si può capire che la sua casa si trova su uno degli ultimi piani di una delle Torri di fronte al grattacielo Unicredit, probabilmente Torre Solaria: lì un appartamento va dai 12.300 ai 16.500 euro al metro quadrato.

Anche all’interno, l’appartamento è super moderno, con pareti bianche e ampie zone dedicate allo sport: dai tapis roulant alla piscina interna, tutto è funzionale per l’allenamento del campione. Non mancano pezzi lussuosi, come le sedute Sella di Castiglioni, dal costo di 918 euro l’una.

Insomma, una casa stellare per una star del nostro calcio. E voi, state seguendo questo campionato di Serie A? Riuscirà il Milan di Ibrahimovic a portarsi a casa il titolo?