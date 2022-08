Alessandra Amoroso, avete mai visto sua sorella? Che somiglianza, incredibile

Impressionante quanto si somiglino Alessandra Amoroso e sua sorella Francesca: la foto insieme lo mostra chiaramente.

La sua incantevole voce le ha permesso di costruire in pochi anni una carriera musicale formidabile, ma nonostante sia una delle artiste italiane più apprezzate, Alessandra Amoroso non si è affatto montata la testa. Ancora adesso conserva alcune fragilità e la sensibilità che ce ne hanno fatto innamorare quando era tra i banchi di Amici.

Da allora la cantante pugliese non si è più fermata: album, concerti, tour, collaborazioni con colleghi famosissimi…insomma, un’ascesa niente male per una giovane che, forse, non si sarebbe mai aspettata un simile successo. Eppure, a dispetto della fama e delle grandi opportunità avute grazie alla vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi, lei è rimasta saldamente legata ai veri valori della vita.

Lo si percepisce chiaramente da ciò che condivide con i suoi milioni di fan attraverso i social. Tra gli scatti che la immortalano nelle tappe più significative del suo lavoro, non mancano mai quelli insieme alle persone più care, sia che si tratti di amici sia che si tratti di familiari. E’ proprio con la famiglia infatti che Alessandra sta trascorrendo le vacanze, in una meravigliosa casa nel favoloso scenario del Salento.

Se tempo fa vi mostrammo la foto che la ritrae con sua sorella minore Marianna sottolineando quanto le due fossero simili, ora vogliamo parlarvi di sua sorella Francesca, la più grande delle tre. Anche in questo caso, il legame di sangue è reso evidente dalla straordinaria somiglianza!

Alessandra Amoroso e sua sorella Francesca: il selfie da non perdere

Proprio come con Marianna, anche con Francesca, l’ex vincitrice di Amici ha un legame forte e profondo. Classe 1981, Francesca svolge un lavoro lontano dai riflettori, cioè quello di commessa. Maggiore di 5 anni rispetto alla famosa cantante, abita a Lecce, è sposata ed ha una figlia piccola di nome Andrea.

Suo marito è Fabio De Carlo e i due sono convolati a nozze nel 2014 nella chiesa di Santa Maria della Porta proprio nella bellissima città salentina. Essendo così affezionata ad Alessandra, Francesca ha scelto lei come testimone al matrimonio dove l’artista ha omaggiato gli sposi cantando l’Ave Maria.

In questa foto con la sua ‘Chicca’ (come lei la chiama) Alessandra appare davvero essere il ritratto di sua sorella: le due hanno colori di capelli e di occhi diversi, ma si somigliano ugualmente tanto. Francesca ha una chioma e degli occhi molto più scuri, ma i loro lineamenti sono praticamente identici. Il naso, il sorriso, lo sguardo: particolari che difficilmente passano inosservati.

E voi sapevate che la Amoroso avesse altre due sorelle?