Nuova manicure per Ilary Blasi: questa tonalità dello smalto mette in risalto la sua abbronzatura

Ilary Blasi mostra la sua nuova manicure, ha scelto una tonalità dello smalto che mette in risalto la sua abbronzatura.

Da settimane non si parla d’altro, la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Da quando è stata annunciata sono usciti dettagli scottanti sui possibili motivi che avrebbero portato alla rottura. Nella vita dell’ex capitano della Roma c’è un’altra donna, Noemi Bocchi, conosciuta, secondo il settimanale Chi, l’anno scorso durante la partita a Padel.

Ed è da circa un anno, secondo quanto riportato, che i due si frequenterebbero. Ilary Blasi avrebbe scoperto tutto per caso e dopo gli iniziali dubbi avrebbe assunto un investigatore privato. E’ stata per prima ad annunciare la separazione, con un comunicato in cui diceva che dopo tre splendidi figli e 17 anni insieme, il matrimonio con Totti si era concluso. Appena dopo la notizia, è volata in Tanzania dove ha trascorso qualche giorno lontano dal gossip che l’ha vista e che la vede ancora oggi al centro dell’attenzione.

Al ritorno in Italia, ha continuato a muoversi, prima a Sabaudia, poi sulle montagne a Cortina. Il rientro a casa è stato segnato poco dopo da un nuovo viaggio. In questi giorni infatti ha mostrato attraverso le sue storie instagram di essere in Croazia, in barca. La conduttrice ha approfittato per ravvivare un po’ il suo look e ha rinnovato anche la sua manicure: questa volta ha scelto una tonalità che mette in risalto la sua abbronzatura.

Ilary Blasi, la nuova manicure: la tonalità di smalto scelto mette in risalto la sua abbronzatura

Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti è volata in Africa dove ha trascorso qualche giorno lontano dal gossip. In quel luogo meraviglioso ha mostrato diversi bellissimi outfit e ha anche rinnovato il suo look sfoggiando una nuova acconciatura.

Tornata in Italia ha trascorso qualche giorno a Sabaudia e in seguito a Cortina, sulle impetuose montagne. Sembrava essere tornata a casa ma si è trattata soltanto di una piccola pausa perchè in questi giorni è di nuovo in viaggio. Sui social ha fatto sapere di essere in Croazia ed è in barca. La conduttrice de L’isola dei famosi ha condiviso qualche scatto e diverse storie in svariati momenti. Nelle ultime ig ha mostrato la sua nuova manicure, è semplicissima ma non banale.

Eccola! Ilary ha scelto un colore nude che le sta benissimo perchè questa tonalità mette ancora più in risalto la sua abbronzatura. E’ un rosa non molto scuro e la forma delle unghie è circolare. La manicure si presenta naturale e molto luminosa. La conduttrice non solo ha ravvivato il suo look, capelli e abbigliamento, ma anche le unghie, optando questa volta per la semplicità.