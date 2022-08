Ilary Blasi in Croazia infiamma i social col maxi cappello e il vestito a frange: che stile!

Sono immagini che ‘scaldano’ i social quelle condivise da Ilary Blasi in Croazia in queste ore: il suo look fa girare la testa a tutti!

Sembra non vogliano terminare quest’anno le vacanze di Ilary Blasi: reduce dalla separazione con Francesco Totti, la conduttrice Mediaset non vuol proprio saperne di tornare al solito tran tran quotidiano e allora cosa fa? Delizia i suoi follower con video e foto in giro per il mondo!

In resort extra lusso, in montagna o in barca, Ilary sta dando il meglio di sé in questi giorni sui social mostrandosi sempre al top della forma e con dei look super glamour. Dopo essere uscita dai confini europei a ridosso dell’annuncio ufficiale della rottura con l’ex capitano della Roma, la bionda romana è prima tornata in Italia per trascorrere qualche giorno a Sabaudia e poi sulle Dolomiti, ma poi è subito ripartita alla volta della Croazia.

Proprio qui si trova adesso, per una vacanza in barca dove non ha mancato di stupirci col suo caftano trasparente ed una borsetta Chanel di oltre 4mila euro. Nelle ultime ore però ha voluto davvero lasciare il segno postando una foto da vera diva e mostrandosi al massimo della sensualità. Se volete scoprire cosa ha fatto stavolta, ci pensiamo noi a svelarvi ogni dettaglio!

Ilary Blasi iconica col cappello e l’abito a frange: le immagini dalla Croazia

Mai come in questa estate 2022, particolarmente ‘infuocata’ per lei sotto tanti punti di vista, Ilary è presente sui social e condivide tanti attimi con i fan. Un modo per alleggerire il peso della bufera (personale e mediatica) che si è trovata ad affrontare? O semplicemente la voglia di godersi in modo spensierato la prima fase della sua nuova vita da single? Chi lo sa! Fatto sta che noi non potremmo essere più felici nel poter ammirare i suoi meravigliosi outfit da cui prendere spunto.

Stavolta, ad esempio, l’ex moglie del ‘Pupone’ ha davvero superato sé stessa mostrandosi con l’accessorio più gettonato di questo periodo ovvero il cappello di paglia a falda larga e morbida. A rendere tutto più iconico che mai è stato poi l’abbinamento con gli orecchini d’oro a cerchio ed il rossetto di un colore sgargiante, a metà tra l’arancione ed il rosso.

In alcune Ig stories l’abbiamo vista poi con un vestito nude, perfetto sulla pelle dorata dall’abbronzatura: dopo il caftano bianco, a garantire l’effetto vedo-non vedo sono ora le frange attraverso cui si può notare il bikini sgambatissimo marrone. Scalza e con i capelli scompigliati dal vento sulla barca, la Blasi si è mostrata al massimo del suo fascino.

Che ne dite? Avevamo ragione oppure no?