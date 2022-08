Si è innamorata dell’ex concorrente del GF Vip: “Avevo chiuso con l’amore, ma poi…”

Pensava di dire basta all’amore per un po’, invece proprio quest’estate è scoppiata la scintilla con l’ex concorrente del GF Vip.

A quanti di noi è capitato di incontrare un grande amore subito dopo esserci convinti che col dispettoso Cupido non ci fosse una grande affinità e che fosse meglio rinunciare una volta per tutte alle sue lusinghe? Spesso è proprio in questi momenti di totale sfiducia che invece veniamo contraddetti.

Un colpo di fulmine o una fiamma che si accende improvvisamente anche con chi conosciamo da tempo ma che non avremmo mai pensato potesse conquistarci. Insomma, l’amore è bello anche per questo, perché totalmente imprevedibile! E’ quanto è successo a colei che si è fidanzata in questo periodo con un ex concorrente del GF Vip.

Quest’estate, racconta sui social dove è piuttosto famosa, aveva detto a sé stessa di non voler perdere la testa per nessuno. I fatti invece l’hanno smentita ampiamente, visto che oggi è innamorata più che mai dell’ex ‘Vippone’ di Alfonso Signorini. Sul proprio profilo Instagram, nel rispondere alle domande dei follower, si è detta molto felice accanto a lui, che da pochi giorni aveva ufficializzato il loro rapporto sentimentale.

Sono entrambi giovani e lui è stato decisamente un grande protagonista dell’edizione del reality a cui ha partecipato. Se volete scoprire di chi si tratta, ve lo sveliamo subito!

Aveva detto basta all’amore, oggi sta con l’ex concorrente del GF Vip: di chi si tratta

La notizia che l’ex gieffino fosse di nuovo in coppia non ha mancato di suscitare scalpore ed anche qualche critica. Sia nella casa più spiata d’Italia che fuori, il pubblico aveva seguito con passione la storia d’amore tra lui ed un’ex coinquilina molto amata, tanto che quando ad aprile c’è stata la rottura tra i due, i social si sono letteralmente scatenati a favore dell’uno o dell’altra.

Parliamo ovviamente di Manuel Bortuzzo, che qualche mese fa annunciò attraverso un comunicato di essersi lasciato con Lulù Selassié. Ebbene, oggi l’atleta ha ritrovato l’amore accanto ad Angelica Benevieri, seguitissima tiktoker con oltre 300mila follower, non del tutto nuova al mondo dello spettacolo. La bellissima ventenne ha infatti partecipato al programma condotto da Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri.

In un video ironico sul social cinese che l’ha resa tanto nota, Angelica ha scherzato proprio sul fatto che prima di conoscere Manuel credeva di aver chiuso con l’amore: “Io quest’estate: ‘non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore'”, si legge nella prima parte del video.

Poi subito dopo, si vedono le immagini che la ritraggono insieme a Bortuzzo tra baci ed abbracci.

A voi piacciono insieme?