Dimenticate com’era ai tempi di Vite al Limite: oggi è quasi irriconoscibile, arriva una splendida notizia

Dimenticatela com’era ai tempi di Vite al Limite: oggi la paziente del dottor Nowzaradan è quasi irriconoscibile, arriva una splendida notizia.

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione di Vite al Limite, ma qualche tempo dopo la fine del programma la paziente del dottor Nowzaradan è letteralmente scomparsa dal radar dei suoi ammiratori, facendoli seriamente preoccupare. Oggi siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed oltre a constatare la sua incredibile trasformazione, abbiamo appreso una splendida notizia.

Quando ha scelto di partecipare al famoso programma di Real Time, non lo ha fatto affatto da sola. È proprio insieme a suo fratello Carlton, anche lui giovane ragazzo obeso, che la donna ha chiesto aiuto al medico chirurgo iraniano, impressionando tutti con la loro storia. Abituati a mangiare da piccolini, la coppia di fratelli ha dovuto fare troppo presto i conti con l’obesità. E quando si sono resi conto che avevano raggiunto delle dimensioni piuttosto notevoli, non hanno potuto fare altro che farsi aiutare. Com’è stato, però, il loro percorso nella clinica di Houston? Anche loro – così come Lee e Rena – sono riusciti a soddisfare le aspettative del buon Younan. Ripercorriamo insieme il loro percorso e cosa abbiamo scoperto sul conto della giovane ragazza.

Quasi irriconoscibile dopo vite al Limite: dimenticate com’era, arriva una splendida notizia

Aveva solo 31 anni quando si è presentata presso la clinica di Houston nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite, eppure le sue condizioni di vita sono apparse sin da subito disperate. Il suo peso, infatti, raggiungeva e superava di gran lunga i 250 kg e lei, così come suo fratello Carlton, non riusciva a fare praticamente nulla da sola. È proprio questo, quindi, che ha spinto la giovanissima donna a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan e ad iniziare, insieme al suo compagno di viaggio, un percorso di dimagrimento, seguendo per filo e per segno la dieta impostole. Parliamo di lei: Shantel Oglesby, paziente del medico chirurgo iraniano con 289 kg da portare dietro.

Grazie al programma di Real Time, Shantel è riuscita a dimagrire più di 100 kg. Da un massimo di 289 kg, infatti, la giovanissima Oglesby è uscita dalla clinica con un peso di 192 kg. Un traguardo decisamente da urlo, non c’è nulla da dire. Ad oggi cosa sappiamo sul suo conto? L’abbiamo rintracciata su Instagram e vi assicuriamo che la trasformazione è ancora più pazzesca! Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo della foto che mostra la sua trasformazione, abbiamo appreso che la sua vita è radicalmente cambiata dopo il programma. Sembrerebbe, infatti, che sia diventata madre e che si stia dedicando a tempo pieno alla sua attività. Eccola qui:

Davvero irriconoscibile, non credete?