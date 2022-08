Federica Pellegrini, tutti increduli per la scelta dell’abito nuziale: ecco il motivo

Nel giorno delle sue nozze, avvenute sabato 27 agosto, Federica Pellegrini ha spiazzato tutti con un colpo di scena: riguarda il suo abito.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente diventati moglie e marito: la campionessa di nuoto è convolata a nozze col suo allenatore lo scorso sabato 27 agosto, dopo aver tenuto nascosta la storia per molto tempo. I due si sono detti il tanto sospirato “sì” a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria attirando l’attenzione della stampa e di tantissimi fan.

Una cerimonia di ben 160 invitati, tra cui però mancava Filippo Magnini, ex fidanzato della sposa dal 2011 al 2017 (con più di un periodo di crisi) e cugino dello sposo. Come anticipato mesi fa da Giunta in un’intervista a Le Iene, la storia tra lui e la Divina ha compromesso i loro rapporti e sarebbe stato alquanto improbabile che Magnini accettasse un eventuale invito al ricevimento.

Dopo il rito nuziale, gli sposi hanno camminato per le vie di Venezia tra la folla di curiosi in festa e poi hanno raggiunto in motoscafo il JW Marriott Venice Resort & Spa, favolosa struttura situata sull’Isola delle Rose. Nel corso della giornata, Federica ha cambiato ben tre abiti e tutti gli invitati non hanno potuto fare a meno di notare un particolare che li ha meravigliati non poco.

Federica Pellegrini incantevole in abito da sposa: il dettaglio ha destato scalpore

Al momento dell’ingresso in chiesa, la sportiva è apparsa raggiante e bellissima. In quel momento indossava un vestito largo color avorio con scollo all’americana, un velo lungo 4 metri con ricami e, soprattutto, un enorme fiore tra i capelli.

Mentre si svolgeva la festa, invece, ha sorpreso tutti con una elegantissima tuta con profondissimo scollo a V e pantaloni palazzo; a fine serata ha poi sfidato tutte le ‘regole’ sfoggiando un vestito nero con cui ha ballato un tango col neomarito. Inutile dire che il risultato sia stato semplicemente splendido, ma far mormorare tutti è stata la firma dei primi due abiti.

Tutti si sarebbero aspettati che per il gran giorno optasse per delle creazioni del suo amico Giorgio Armani, che di solito cura i suoi look. Invece, colpo di scena: la stilista scelta è stata Nicole Cavallo, figlia 26enne della designer Alessandra Rinauto, direttrice artistica della maison Nicole Milano.

I due completi indossati da Giunta, invece, sono firmati Carlo Pignatelli. Ad organizzare l’evento è stato il famoso wedding planner Enzo Miccio, che si è occupato in passato di tanti altri matrimoni ‘vip’ tra cui quello di Elettra Lamborghini. Finita la festa, la Divina e il suo Matteo hanno poi trascorso la prima notte al Grand Hotel Danieli, proprio nella suite dove lo scorso autunno lui le fece la proposta di matrimonio.

Indipendentemente da chi abbia disegnato il vestito, c’è da ammettere che la sposa non avrebbe potuto essere più bella di così!