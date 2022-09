Damiano Carrara, dopo matrimonio e luna di miele arriva un altro annuncio

Damiano Carrara, dopo il matrimonio e luna di miele arriva un altro annuncio: cosa ha appena fatto sapere.

Damiano Carrara ha da poche settimane celebrato il sogno d’amore insieme a Chiara Maggenti. La coppia è convolata a nozze. L’evento è stato magnifico, entrambi erano elegantissimi e la moglie del pasticciere era bellissima con l’abito bianco. Dopo il sì sono volati lontano dall’Italia per il viaggio di nozze.

Carrara è diventato molto noto in questi ultimi anni. Il suo esordio in televisione è arrivato qualche anno fa, non in Italia, ma quando si trasferì in California. Infatti ha fatto parte nel 2015 di un talent show trasmesso sul canale Food Network statunitense. Ha aperto insieme a suo fratello una rinomata pasticceria frequentata da importanti personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema. Nel 2017 arriva il debutto sul piccolo schermo italiano nel programma che ancora oggi lo vede nel cast, Bake Off Italia.

Il conduttore oltre a far parte del programma condotto da Benedetta Parodi è al timone insieme a Katia Follesa del format Cake Star- Pasticcerie in sfida. Adesso dopo aver annunciato il matrimonio con Chiara e dopo il viaggio di nozze ha lasciato un nuovo annuncio sui social: ecco di cosa si tratta.

Damiano Carrara dopo il matrimonio e il viaggio di nozze arriva un altro incredibile annuncio

Da quando ha esordito nella televisione italiana non ha smesso di conquistare il pubblico che lo segue dalla prima volta che è apparso a Bake Off Italia. Damiano Carrara è un pasticciere e un conduttore televisivo molto amato. I telespettatori seguono con attenzione quello che fa e dice nelle trasmissioni di cui fa parte in modo tale da apprendere più informazioni possibili per la preparazione dei dolci.

Consigli che dà durante la puntata di Bake Off Italia e anche a Cake Star- Pasticcerie in sfida. In quest’ultimo format è insieme a Katia Follesa, dove bravura e simpatia si legano e fanno sì che il programma sia seguitissimo. Damiano da qualche mese ha aperto una pasticceria in Italia, precisamente a Lucca, che porta il suo nome, Atelier Damiano Carrara. Da poche settimane è convolato a nozze con Chiara Maggenti. Anche la donna lavora nell’Atelier ed è la general Manager. Dopo il matrimonio annunciato sui social e il viaggio di nozze adesso ha lasciato un nuovo ‘avviso’. Di che cosa si tratta?

Ebbene, il pasticciere ha fatto sapere, pubblicando una foto sul suo canale instagram, dell’inizio della nuova stagione di Bake Off Italia. La prima puntata del format andrà in onda venerdì 2 settembre quindi mancano pochissime ore. Anche in quest’edizione Damiano sarà uno dei giudici e a completare la squadra ci sono Ernst Knam e il nuovo giudice Tommaso Foglia, con la conduzione di Benedetta Parodi.