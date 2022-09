Sarà il loro quarto figlio ed hanno appena svelato come si chiamerà: grande gioia per la coppia!

A giugno 2022 hanno annunciato che diventeranno genitori per la quarta volta dopo tre splendidi figli maschi. Lo hanno fatto sapere pubblicando una foto su instagram in cui i tre bambini danno all’amata influencer un bacio sulla pancia. In queste settimane ha condiviso diverse foto in cui mostra il pancino che cresce.

Fino all’immagine in cui insieme la coppia ha fatto sapere del sesso del bambino che stanno aspettando. Dopo tre maschi è in arrivo una femminuccia: “Principessa ti stiamo aspettando“, hanno scritto a corredo del post in cui lo rivelano utilizzando il colore rosa. La bellissima modella è molto attiva sul suo canale instagram ed è proprio grazie ai social che è diventata popolare. Si è fatta conoscere con i suoi look e ha conquistato i più importanti brand d’Italia.

Negli anni è riuscita a creare un mondo. Il frutto del suo lavoro nasce negli uffici che spesso mostra sul suo profilo, dove possiamo ammirare ampi spazi e colori che si rincorrono. Utilizza instagram non solo per lavoro pubblicando i risultati dei suoi progetti ma sono migliaia gli scatti che riguardano invece la parte personale della sua vita. Anzi, spesso interagisce con i follower anche attraverso le storie ig, parlando con loro. Ed è attraverso le sue storie che ha svelato il nome della bambina che sta per arrivare.

Saranno genitori per la quarta volta e hanno svelato il nome della bambina che sta per arrivare

Dopo tre figli maschi saranno genitori per la quarta volta di una femminuccia, lo hanno svelato su instagram utilizzando il rosa per farlo sapere. Alice Campello e Alvaro Morata sono insieme da moltissimi anni e sono marito e moglie. Hanno allargato la famiglia con tre splendidi bambini ma adesso è in arrivo un quarto.

Alice ha pubblicato in queste settimane, dopo l’annuncio, molte foto in cui si vede il pancino che man mano cresce. Dopo aver annunciato sui social la lieta notizia, ha continuato a lavorare. In un post recente ha mostrato di trovarsi in ufficio e Alvaro è con lei, a sostenerla. Negli ultimi mesi ne sono successe di cose, anche a livello professionale. Infatti poche settimane fa l’influencer ha fatto sapere di aver aperto un secondo ufficio: “A distanza di 6 mesi dal primo ufficio, vi presento il secondo”. E’ impegnatissima nel lavoro e lo è anche nel privato. Alice dopo aver annunciato la gravidanza e il sesso del bebè in arrivo ha anche svelato il nome scelto.

Un utente nelle sue storie instagram in cui ha aperto il box delle domande le ha chiesto come si chiamerà la bambina e lei lo ha svelato: “La bambina si chiamerà Bella Morata Campello”. A quanto pare la coppia ha scelto di aggiungere entrambi i cognomi.