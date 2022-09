Avete mai visto la bellissima figlia di Sylvester Stallone? Non tutti sanno chi è

Tutti conosciamo Sylvester Stallone come una delle stelle più brillanti di Hollywood, ma non tutti hanno visto sua figlia: che somiglianza!

Il suo nome richiama subito alla mente pellicole rimaste immortali nella storia del cinema americano: Sylvester Stallone ha dato vita a personaggi rimasti indelebili nella memoria del pubblico come Rocky Balboa e Rambo, ma nel corso della sua carriera ha dimostrato anche eccellenti doti da sceneggiatore.

Non a caso, la saga del famoso pugile che sconfigge il rivale russo Ivan Drago è stata scritta da lui stesso e…in soli 3 giorni! Da giovanissimo aveva recitato col grande Woody Allen nel film Il dittatore dello stato libero di Bananas. Il cinema di certo rappresenta una parte importante della sua vita, ma non tutti sanno che il celebre attore newyorkese ha vari altri interessi, come ad esempio, la pittura e la scrittura di romanzi.

Molto legato alla famiglia, Stallone ha avuto 5 figli: Sage (morto nel 2012) e Seargeoh con la prima moglie Sasha Czack, e Sophie Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose con la terza moglie Jennifer Flavin. In seconde nozze aveva sposato invece la modella ed attrice danese Brigitte Nielsen.

Molto attivo sul suo profilo Instagram, non sono rari gli scatti che lo ritraggono insieme alla consorte ed a sua figlia Sophia, che pochi giorni fa ha compiuto 26 anni. Come ogni anno, la star hollywoodiana non ha mancato di farle gli auguri postando un selfie insieme a lei. Avete mai visto quanto somiglia al padre?

Sylvester Stallone, spunta il selfie con sua figlia: identica al papà

Appassionata di pittura come il famosissimo divo, Sophia ha conseguito la laurea in Comunicazione alla University of Southern California. Nei suoi progetti non sembra esserci la recitazione, bensì una carriera imprenditoriale come quella di sua madre.

Molti ricorderanno che, prima di diventare una donna in carriera, la Flavin è stata una modella e, come lei, anche la figlia ha avuto qualche esperienza nel settore. Sophia ha infatti sfilato sulle passerelle dell’alta moda e nel 2017 è diventata Miss Golden Glove Award con le sue sorelle minori. La prima volta che è apparsa sul piccolo schermo è stata nel celeberrimo Late Show di David Letterman.

Tuttavia, dopo queste parentesi la primogenita di Stallone ha scelto sì di continuare a lavorare nell’ambito del fashion, ma come imprenditrice. Sotto il punto di vista sentimentale, la ragazza in passato è stata legata al campione di football Connor Spears, ma sembra che attualmente i due non stiano più insieme.

Nel selfie pubblicato sui social da suo padre possiamo ammirare tutta la bellezza di Sophia, ma soprattutto possiamo notare la loro straordinaria somiglianza. Naso, sorriso e labbra sono praticamente identici, non trovate?

Avete visto che bella ragazza è Sophia Stallone?