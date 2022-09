Bianca Atzei ‘osa’ con la manicure: lo smalto scelto è di una tonalità davvero intensa

Bianca Atzei osa con la manicure: questa volta la cantante ha scelto uno smalto dalla tonalità davvero intensa.

Bianca Atzei è in dolce attesa, ha annunciato la gravidanza il 21 luglio pubblicando un post con uno scatto e un video che ha emozionato tutti. Nell’immagine, Stefano Corti, il suo compagno, le dà un bacio sulla pancia mentre nel video c’è l’ecografia del bambino che sta per arrivare: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo“, scrive.

La cantante in queste settimane ha continuato a lavorare e a portare avanti il suo tour. Si è spostata in diverse città italiane sfoggiando man mano il pancino che cresce. La coppia è al settimo cielo, ha ritrovato la felicità dopo averla vista scomparire l’anno scorso, quando Bianca annunciò di aver perso il bambino che aveva in grembo.

Si sentiva pronta a diventare madre tanto che quel desiderio si era trasformato nella cosa che più desiderava al mondo. Adesso sta per realizzarsi, lei e Stefano diventeranno genitori. Corti diventerà padre per la seconda volta, ha un primo figlio di nome Gabriele nato da una precedente relazione. Bianca mostra questa felicità sui social dove sono molti gli scatti che di recente ha pubblicato in cui mostra il pancino ed esprime la gioia che prova. E’ abbastanza attiva sul suo canale instagram. Chi la segue avrà notato che in questi giorni ha cambiato manicure: avete visto il nuovo smalto?

Bianca Atzei mostra la nuova manicure: questa volta lo smalto scelto è di una tonalità molto intensa

E’ molto attiva sui social dove il suo canale instagram è seguito da migliaia di persone. Bianca in queste ultime settimane, dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, ha condiviso una serie di scatti in cui mostra il pancino che cresce: “Ogni mio pensiero è per te che cresci ogni giorno dentro di me“, scrive a corredo di un post in cui è ritratta in due immagini al mare.

E non vede l’ora di mostrare proprio il mare al bambino che nascerà come lei stessa scrive in basso ad un’altra serie di immagini, dove dalle onde lo ha fatto cullare. Bianca oltre a pubblicare foto condivide anche molte storie, spesso la vediamo con il compagno Stefano Corti in momenti che fanno molto ridere. Di recente ha invece dedicato un po’ di tempo a se stessa e ha rifatto le unghie: avete visto la sua nuova manicure?

E’ molto semplice ma ha scelto un colore dal tono abbastanza intenso, è un violetto chiaro e luminoso. Le unghie non sono molto lunghe e la forma è quadrata ondulata ma non proprio circolare. Questa tonalità dà un effetto particolare, è naturale ma cattura l’attenzione anche da lontano.