Ballando con le stelle, il litigio di cui nessuno sapeva niente: colpo di scena

Ballando con le Stelle, il retroscena emerge solo ora: il litigio di cui nessuno sapeva niente; il colpo di scena che lascia tutti di stucco

L’autunno è la stagione dei ritorni, soprattutto di quelli televisivi. Ed è proprio a partire da inizio Settembre che succose novità ci attendono sul piccolo schermo.

A partire dalle prime due settimane di Settembre, torneranno sulle principali reti televisive a farci compagnia gli amatissimi e seguitissimi programmi televisivi. Su Canale 5, ci sarà l’atteso ritorno serale con Tu Sì Que Vales che vedremo andare in onda a partire da Sabato 17 Settembre. E subito qualche giorno dopo, vedremo ritornare sui nostri schermi, la nuova stagione di Uomini e Donne e la settima edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda i ritorni in Rai, tra le tante novità che però ancora per un po’ si farà attendere, c’è la nostra amatissima conduttrice Milly Carlucci che ritornerà alla conduzione di Ballando con le Stelle con un cast tutto nuovo a partire da Sabato 8 Ottobre. Ancora un mesetto circa al grande ritorno, ma siamo sicuri che ci regalerà anche stavolta uno spettacolo sensazionale! Tuttavia, dietro le quinte dello show gli animi a quanto pare tendono a scaldarsi. Emergono dei retroscena di cui fino ad ora non eravamo a conoscenza in merito ad un ‘famoso’ litigio che ha visto coinvolta la conduttrice ed un altro volto noto all’interno del programma.

Ballando con le Stelle, il retroscena sul famoso litigio che viene fuori solo ora

L’uscita di scena di Raimondo Todaro dal programma che lo ha consacrato come uno dei ballerini più amati, ha fatto molto scalpore. Il pupillo di Milly Carlucci ha dispiegato le ali ed un anno fa ormai o poco più, ha lasciato Ballando con le Stelle per approdare nelle vesti di insegnante nell’ambita scuola di Amici.

Di recente sarebbe emerso un retroscena relativo ai motivi che avrebbero determinato la separazione fra Milly Carlucci e Raimondo Todaro. L’ex ballerino ed attuale insegnante nella scuola di Amici avrebbe rilasciato delle dichiarazioni poco ‘amichevoli’ nei confronti della conduttrice di casa Rai. Secondo Todaro, Milly Carlucci sarebbe una conduttrice troppo severa e troppo vigile, attenta ad ogni minimo particolare. A differenza invece di Maria De Filippi che, a detta del ballerino, lascerebbe più margine di libertà. A rispondere alle dure parole di Todaro, è stato il giurato Guillermo Mariotto che al settimanale Mio ha fatto sapere non solo di apprezzare il modo in cui la conduttrice di Ballando organizzi il suo lavoro ma avrebbe anche parlato dell’abbandono del ballerino. Emerge qui un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

“Quando è uscito di scena, nessuno se ne è accorto. Onestamente, non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza“, ha detto il giurato facendo emergere in particolare l’astio nei confronti dell’ex ballerino di punta di Ballando.