Dr Mercy, la storia di Summer lascia tutti di stucco: racconto da pelle d’oca, cos’è successo

La storia di Summer raccontata alla Dr Mercy ha lascia tutti senza parole: racconto da pelle d’oca, cos’è esattamente successo.

Una vera e propria storia da brividi, quella che Summer ha raccontato alla Dr Mercy nel corso della sua prima visita con la dermatologa nigeriana, che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti. Da circa 15 anni, la quarantaquattrenne conviveva con alcune protuberanze che le rendevano la vita impossibile.

Le cisti, come abbiamo potuto constatare nel corso degli episodi de La dottoressa Pimple Popper, possono crescere ovunque. Ce lo conferma proprio Dusten, che una volta chiesto aiuto a Sandra Lee per la protuberanza si è sentire dire che la dermatologa non avrebbe potuto fare niente non solo per la sua posizione, ma anche per la sua grandezza. Anche Summer, come dicevamo, ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Mercy per via delle diverse cisti cresciutele sul cuoio capelluto.

Anche lei, così come Amy, era stanca di dover convivere con queste cisti ed ha scelto di chiedere aiuto alla dermatologa nigeriana. A sconvolgere il pubblico del programma, però, non sono state le sue protuberanze, bensì la drammatica storia che aveva alle spalle. “Ho rovinato la mia vita. Vorrei ritornare ad essere chi ero prima che cominciasse tutto questo”, ha detto. Scopriamo insieme cos’è successo.

Il dramma di Summer alla Dr Mercy: passato difficilissimo, cos’è successo

Ancora prima di mostrare alla Dr Mercy le sue protuberanze, Summer non ha potuto fare a meno di raccontare la sua drammatica storia. Al momento del suo consulto con la dermatologa nigeriana, la donna lavorava per una ditta di ristrutturazione, ma nel suo passato vi era una carriera da modella. Era giovanissima quando ha iniziato ad intraprendere questa strada e lei ne era felicissima, ma molto presto ha dovuto fare i conti con una brutta realtà: l’anoressia! Summer, infatti, è dimagrita tantissimi chili e questo, purtroppo, le ha portato anche la perdita dei tempi.

Summer, dopo questo passato, voleva seriamente ritornare a vivere come una volta! Dapprima asportando le cisti ed, in seguito, rivolgendosi ad un dentista, la paziente della Dr Mercy voleva iniziare un nuovo capitolo della sua vita. “Se mi asportassero tutte le cisti, sarei più serena. Sono stanca, la vita è una sola”, ha detto.

Inutile dire che la Dr Mercy ha immediatamente provveduto all’operazione, permettendo alla sua paziente di essere nuovamente felici. Rimuovendo dapprima le cisti più grandi e fastidiose – Summer, infatti, ne contava circa sette – la dermatologa nigeriana ha restituito alla sua paziente un bel sorriso.

Il risultato è stato strepitoso! Ed anche Summer non ha potuto fare a meno di mostrare il suo stupore e l’enorme gratitudine nei confronti della dermatologa. Il primo step verso la rinascita è stato fatto. Adesso le mancava davvero pochissimo per ritornare ad essere quella di una volta. In bocca al lupo!