Il famoso giornalista del Tg1 sarà al Grande Fratello Vip: notizia pazzesca

Al Grande Fratello Vip ci sarà anche lui, il famoso giornalista parteciperà alla nuova edizione del reality: notizia pazzesca!

La stagione estiva sta volgendo al termine, e sui nostri schermi sono pronti a fare il loro ritorno gli attesissimi talent e reality show! Qualche settimana ancora e potremo finalmente metterci comodi in poltrona ed assistere alla primissima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

E’ ormai tutto pronto, ed Alfonso Signorini non attende altro che tornare nel fatidico studio Mediaset per presentarci il nuovo cast di concorrenti! Diverse erano state le voci ed indiscrezioni sorte in merito ai possibili volti che avremmo potuto vedere all’interno del reality in vesti di concorrenti. Alcune voci erano state smentite, altre voci invece sono diventate una vera e propria conferma. E fra queste, tra le conferme dei partecipanti al reality show, c’è anche quella del noto giornalista televisivo. Ebbene, alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ci sarà anche lui. Pronto ad entrare nella casa a partire dalla sera del 19 Settembre 2022. Si tratta proprio di lui!

Grande Fratello Vip, nella cast della settima edizione anche il noto giornalista

Si è impegnato molto Alfonso Signorini al fine di mettere su uno scoppiettante ed inedito cast di concorrenti VIP pronti a prendere parte alla nuova edizione nel reality show più seguito della storia televisiva. E di fatti, sembra proprio che ci sia riuscito. All’interno del cast, ci sarà anche il noto giornalista televisivo. Sapete di chi si tratta?

E’ lui, Attilio Romita, uno dei volti della nuova edizione del GF Vip. Nella settima edizione del reality, tra i vipponi ci sarà anche lui. Alfonso Signorini ha ingaggiato anche lui! Ma cosa sappiamo?

Classe ’53, prima di diventare uno dei giornalisti Rai più conosciuti, ha fatto la sua scalata verso il successo cominciando dapprima a lavorare in radio. Nel 2002 fu uno degli inviati speciali a commentare la guerra in Iraq. Dopo aver poi intrapreso la sua carriera presso i Tg in Rai ha cominciato la sua collaborazione con diversi programmi televisivi noti nei primi anni 2000. La sua carriera nell’ambito del contesto giornalistico ha sicuramente ottenuto un successo inedito, ma ora, Romita cambia strada e sceglie quella dei reality. In pensione, con più tempo libero, ha così deciso di darsi una possibilità in vesti di concorrente di un reality show. D’altronde, al settimanale Chi il giornalista aveva fatto sapere di essere molto curioso di provare questa esperienza: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del GF Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta!”, aveva fatto sapere.

Ebbene, ora che la strada verso il reality è spianata, non ci resta che attendere il grande inizio!