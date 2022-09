Svolta clamorosa per l’ex GF Vip: pronto a sbarcare in un famoso programma Rai

In base a quanto riferisce Davide Maggio, un ex concorrente del GF Vip starebbe per entrare nel cast di un seguitissimo programma Rai.

Settembre è iniziato già da qualche giorno e lettino ed ombrellone si apprestano a diventare un ricordo sempre più sbiadito. Il divertimento però non mancherà, di sicuro non per quanto riguarda la tv. La nuova stagione televisiva sta per cominciare e tra programmi ormai collaudati e nuovi esperimenti, si prevede un autunno ricco di emozioni.

Nelle prossime due/tre settimane vedremo tornare in onda molti volti noti che ci terranno compagnia con le trasmissioni, in qualche caso anche in versioni rinnovate rispetto al passato. Ciò vale naturalmente sia per il DayTime che per tutte le altre fasce della giornata. Domani 5 settembre ripartirà come sempre nel primo pomeriggio di Rai Uno, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, che l’anno scorso ha ottenuto ottimi riscontri in termini di audience.

A quanto pare, la bravissima giornalista è pronta a stupire tutti con alcuni cambiamenti. Oltre al consueto cast formato da Massimo Cannoletta, Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Romina Carrisi ed Antonio Mezzancella, troveremo alcune novità sia nei volti che andranno a popolare il celebre salotto Rai sia nei blocchi in cui si dividerà il programma.

La novità più clamorosa che dovrebbe attenderci secondo il sito di Davide Maggio è però l’ingresso di due volti noti nel cast: uno è un ex concorrente del GF Vip, l’altra una famosa showgirl.

Ex concorrente del GF Vip nel cast di Oggi è un altro giorno: notizia ‘bomba’!

Quest’anno per Serena Bortone si tratterà certamente di un esordio particolarmente impegnativo, considerando la campagna elettorale in atto in vista del voto del 25 settembre. La seconda parte delle puntate sarà dedicata infatti ai vari approfondimenti sulla politica e in studio sono attesi gli esponenti dei vari partiti che discuteranno di vari temi.

Riguardo alla parte riservata all’intrattenimento, invece, come anticipa Davide Maggio, troveremo due personaggi molto amati che da Mediaset si apprestano a sbarcare in Rai. Una è Laura Freddi, ex ragazza di NON è la Rai, showgirl, conduttrice, ex Velina di Striscia la Notizia ed anche ex concorrente del GF Vip 1. L’altro è Francesco Oppini, anche lui ex ‘Vippone’ di Alfonso Signorini che partecipò alla quinta edizione del reality.

Il figlio di Alba Parietti è stato più di una volta ospite di Serena Bortone insieme alla madre, sia in collegamento da casa che direttamente in studio. Proprio durante una di tali occasioni, il 40enne ebbe modo di raccontare il dramma con cui ha dovuto fare i conti a seguito di un tragico lutto che lo colpì da ragazzo.

Noi non vediamo l’ora di vedere Francesco in questa nuova avventura, e voi?