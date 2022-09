La conduttrice è in lacrime sotto gli occhi di tutti: cos’è successo

L’amata conduttrice finisce in lacrime sotto gli occhi di tutti: in pochissimi immagineranno cos’è esattamente successo, i dettagli.

È questa la chiave del successo dell’amata conduttrice tv: la trasparenza! Debuttata sul piccolo schermo quando era solo una ragazzina, la giovane ha facilmente messo tutti d’accordo tanto da crearsi, in un vero e proprio batter baleno, una carriera impressionante. Tanti sono i programmi da lei condotti ed altrettanto diversi sono i colleghi con cui ha avuto a che fare e con i quali ha stretto un legame fortissimo!

Seguitissima sia sul piccolo schermo che sul suo canale social ufficiale, la conduttrice tv non ha potuto fare a meno di rendere partecipe il suo numeroso pubblico di un suo momento di debolezza: è finita in lacrime davanti agli occhi di tutti. A suscitare questo momento di commozione, non è stato affatto nulla di grave, bensì un doloroso ‘addio’.

Scoppia in lacrime davanti a tutti: immagine emozionante, cos’è successo

Se due volti amatissimi dello spettacolo hanno litigato diverso tempo fa e non si sono mai riappacificate tanto da commettere un gesto shock sui social, Roberta Capua e Gianluca Semprini sembrerebbe che siano riusciti a creare un ottimo legame. Conduttori di Estate in diretta per il secondo anno consecutivo, sembrerebbe che tra i due si sia instaurato un rapporto che va al di là del contesto televisivo. D’altra parte, i due hanno condiviso parecchie ore di diretta, è più che normale che siano diventati amici. E questo scatto condiviso sui social qualche ora fa, ce ne da la piena conferma.

Dopo esattamente tre mesi dalla loro seconda edizione di Estate in diretta, Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno lasciato il timone ad Alberto Matano. A partire da Lunedì 5 Settembre, infatti, il conduttore tv – che ha vissuto un estate piena d’amore insieme al suo marito – ritornerà con La vita in diretta. I due volti del programma Rai, quindi, hanno salutato il loro pubblico, ma non hanno perso occasione di potersi scambiare dolci gesti a testimonianza del loro affetto.

Appena terminata la diretta, Roberta Capua è ritornata sui social. Ed ha mostrato agli occhi di tutti i suoi followers cos’è successo dietro le quinte de Estate in diretta: la conduttrice è scoppiata in lacrime! “Amico e compagno di avventura”, recita la foto in questione con Gianluca Semprini mentre si avvolgono in un caldo abbraccio di arrivederci. La loro avventura è, almeno per il momento, terminata, ma siamo certi che la loro amicizia continuerà!

Un’immagine che arriva al cuore di tutti, questo tenero abbraccio tra Roberta Capua e Gianluca Semprini. E che, soprattutto, sottolinea il rapporto d’amicizia e profonda stima che intercorre tra loro. Vi piacerebbe rivederli ancora al timone de Estate in diretta?