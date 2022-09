Un posto al sole, piange sui social: telespettatori senza parole, cos’è successo

Dopo la puntata di Un posto al sole si è mostrata sui social mentre piange: telespettatori senza parole, cos’è esattamente successo.

È iniziata da solo una settimana la nuova stagione di Un posto al sole dopo la pausa estiva, ma la soap opera napoletana ha già regalato un colpo di scena shock: la morte di uno dei suoi protagonisti principali.

Se il finale di Un posto al sole prima delle ferie ha lasciato tutti col fiato sospeso, il ritorno in onda dopo la pausa estiva lo è stato ancora di più. Chi segue accanitamente la soap opera napoletana sa benissimo a che cosa facciamo riferimento: la morte di Susanna! Colpita da un’arma da fuoco, insieme a Viola, le condizioni di Susanna non sono mai apparse tante critiche. La giovane fidanzata di Nico, infatti, è stata la prima ad uscire dal coma ed è riuscita, addirittura, a convolare a nozze col suo amato. Un’infezione, però, le è costate cara e – qualche ora dopo il suo ‘si’ detto in ospedale – la giovanissima avvocatessa se n’è andata per sempre.

Si può chiaramente comprendere che la scena della morte di Susanna ha letteralmente sciolto il cuore di tutti. Sul web, infatti, sono stati davvero tantissimi coloro che hanno raccontato la loro emozione nel salutare per sempre la giovanissima attrice. Anche la diretta interessata l’ha fatto! In un video mostrato sui social, la Lorenzini si è mostrata mentre piangeva.

Piange sui social dopo la puntata di Un posto al sole: cos’è successo

Dopo l’addio di Valentina Pace al ruolo di Elena – l’attrice, ad oggi, si dedica a tutt’altro – e quello di un altro personaggio amatissimo, un ulteriore volto di Un posto al sole ha salutato per sempre la soap opera campana. Stiamo parlando della giovanissima Agnese Lorenzini, che vestiva i panni di Susanna. Non sappiamo cosa abbia spinto l’attrice a salutare per sempre i suoi colleghi e il set di Un posto al sole, ma possiamo dirvi che la sua ultima scena ha fatto venire i brividi a tantissimi di loro.

Se la morte di Susanna ha lasciato tutti i suoi telespettatori senza parole, anche la reazione della diretta interessata non è stata affatto da meno. Così come alcuni suoi colleghi – a partire da Luca Turco fino a Ilenia Lazzarin – anche la giovane Agnese Lorenzini non ha potuto fare a meno di condividere la sua emozione dopo aver visto la sua ultima scena andare in onda. “Ragazzi, ma che puntata è stata?! Mamma mia”, ha detto l’attrice attraverso un’IG story condivisa sul suo canale social, non nascondendo le sue lacrime. “Ve vojo bene assai”, ha concluso.

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla giovane e talentuosa Agnese Lorenzini!