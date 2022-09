Grave lutto per Emma Marrone, è morto il suo adorato papà Rosario: l’ultimo saluto condiviso sui social è da brividi, ecco le sue parole.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, ma che allo stesso tempo ha lasciato senza parole: l’amato ed adorato papà di Emma Marrone è morto! A diffondere la notizia, è stata la pagina Facebook del comune di Aradeo, paesino d’origine della cantante salentina, e subito ha fatto il giro del web.

Descritto come uomo eclettico, disponibile, forte e schietto, Rosario Marrone era benvoluto da tutta la comunità leccese. E le parole scritte per salutarlo, ce ne danno ampia conferma. “Lo ricorderemo con immenso affetto”, recita ancora l’annuncio su Facebook a cui in tantissimi hanno risposto.

Affezionatissima al suo papà, proprio perché era stato lui ad avvicinarla per la prima volta alla musica, Emma Marrone non ha potuto fare a meno di concedergli l’ultimo saluto. È proprio qualche ora fa che – con uno struggente post su instagram – la cantante salentina ha espresso tutto il suo dolore per questa grave ed improvvisa perdita di suo padre. “Ti amo e ti amerò per sempre”, recita il post in questione.

Morto il papà di Emma Marrone: ultimo straziante saluto!

Infermiere di professione, ma grande appassionato di musica: è stato proprio il suo papà, come specificato più volte dalla diretta interessata, ad avvicinare Emma Marrone a questo mondo, riuscendo a diventare una delle voci più amate della musica italiana. Con lui, la cantante salentina aveva un rapporto davvero speciale. Legatissima anche a sua mamma, la Marrone non perdeva mai occasione di condividere sui social ritratti di famiglia o immagini del tutto inedite del suo passato che mirano a sottolineare l’immenso affetto che prova nei confronti dei suoi genitori.

Si può chiaramente comprendere che il dolore di Emma Marrone per la scomparsa improvvisa del suo papà, è davvero immenso. Ce lo confermano queste parole che la salentina ha condiviso qualche ora fa sul suo canale social ufficiale. Poche, ma ricche di un intenso significato, che sciolgono il cuore di tutti. “Fai buon viaggio papà. La tua Chicca”, ha scritto la cantante a corredo di una foto che mostra suo padre intento a suonare la chitarra, sua grande passione.

Inutile dirvi che, appena condiviso il post, Emma Marrone è stata letteralmente invasa dall’affetto dei suoi sostenitori e dei suoi colleghi. A partire da Stefano De Martino fino a Luciana Littizzetto e tanti altri, sono numerosissimi coloro che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla cantante. Insieme a loro, ovviamente, arriva anche tutto il nostro affetto!

Al momento, non si conoscono ancora le cause della morte di Rosario Marrone, ma possiamo affermarvi che la notizia ha sconvolto tutti!